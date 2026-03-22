Kreisliga A Staffel 6
„Tor des Jahres“ festigt Binningens Spitzenplatz
Der TuS Kirchberg II (in Gelb) um Niclas Auler (links) schlug den Tabellenvorletzten SSV Ellenz-Poltersdorf um Torsten Schmidt m
Der TuS Kirchberg II (in Gelb) um Niclas Auler (links) schlug den Tabellenvorletzten SSV Ellenz-Poltersdorf um Torsten Schmidt mit 4:0 und hat nun acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegzone. Ellenz liegt sieben Zähler hinter dem rettenden Ufer Rang elf zurück. Matchwinner war Kirchbergs Routinier Patrick Sehn-Henn mit einem Hattrick.
B&P Schmitt

Im Tabellenkeller der Kreisliga A Staffel 6 zeichnet sich langsam ab, dass es für Weiler, Ellenz-Poltersdorf und Ober Kostenz/Unzenberg eng wird. Weiler gewann zwar, hat aber immer noch einen großen Rückstand. Oben zieht Binningen davon.

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Langsam, aber sich trennt sich die Spreu vom Weizen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 – und das sowohl oben als auch unten. Oben hat Binningen sein Spiel gewonnen, Morshausen verloren, wodurch der Abstand zwischen beiden Teams schon fünf Punkte beträgt.

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