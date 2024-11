Oberwesel gegen Braunshorn Topspiel steigt in Winzberg - Sohren schlägt Karbach II 07.11.2024, 00:00 Uhr

i Nach dem 4:1-Sieg in Niederburg steht für den SV Blankenrath um Maurice Mazanek (rotes Trikot) zum Rückrundenauftakt das Duell bei der SG Ober Kostenz/Kappel an. Mark Dieler

Wechselt zum Rückrundenauftakt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wieder? Am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Zweiten SG Viertäler Oberwesel und dem Ersten SG Braunshorn.

Zu Beginn der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 kommt es in Winzberg zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Oberwesel und Primus Braunshorn. Den Auftakt machen bereits am Freitag die SG Vorderhunsrück und der SV Binningen. Der Spieltag im Überblick: Das Nachholspiel von Mittwoch SG Sohren/Büchenbeuren – FC Karbach II 5:2 (4:2).

