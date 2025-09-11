Drei von sieben Partien des sechsten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 finden bereits am Freitagabend statt.

TuS Rheinböllen – SG Dickenschied/Gemünden (Fr., 19.15 Uhr). Auch wenn es in der Vergangenheit auf dem Platz außer in Testspielen keine Schnittmengen gab, so gibt es sie neben dem Platz sehr wohl: Dickenschieds Trainerduo Michael Minke und Raphael Kauer sowie Rheinböllens Coach Tobias Lautz sind allesamt Lehrer auf dem Simmerner Gymnasium, der Montagmorgen steht in der Regel im Zeichen des Austauschs über den Fußball am Wochenende. Aus Informanten werden nun Konkurrenten, zumindest für die 90 Minuten des Spiels, das auch mit Blick auf die Tabelle unter interessanten Voraussetzungen stattfindet. Aufsteiger Dickenschied hat derzeit zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Bezirksliga-Absteiger. Der wiederum agierte in den beiden Heimspielen allerdings maximal souverän (7:0 gegen Hausbay, 8:1 gegen Ellenz). „Uns erwartet allerdings ein richtig guter Gegner“, sagt Lautz, der sich das Dickenschieder 5:3 gegen Mosel Löf angesehen und sowohl defensiv als auch offensiv einige Stärken ausgemacht hat. Abgesehen von den Langzeitverletzten und Keeper Marvin Roth hat Lautz alle Mann an Bord. Für Roth wird Leon Sonne wieder ins Tor gehen.

SV Blankenrath – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (Fr., 19.30 Uhr). Blankenrath ist noch ungeschlagen, nach dem glücklichen 1:1 in Cochem rutschte man aber hinter Morshausen auf Rang zwei ab. Mit dem Remis in Cochem (die Spvgg verschoss in der 90. Minute einen Elfmeter) konnte der Trainer Mario Weirich gut leben, sagt aber auch: „Wir tun uns aktuell ein wenig schwer, Dinge gehen uns nicht mehr so leicht von der Hand.“ Er führt das zum einen darauf zurück, dass die Sommerpause durch die Relegation schon zum zweiten Mal in Folge kurz war, aber auch darauf, dass die Erwartungshaltung gestiegen ist. Nicht seine, aber die von außen und auch die innerhalb des Teams. „Wir müssen den Kopf wieder frei bekommen. Wir stehen ja gut da“, sagt er und erhofft sich eine Rückkehr zur Leichtigkeit der Vorsaison. Die scheint der Sechste Hausbay zu haben, zuletzt gewann das Team von Mirko Bernd nach zwei Startpleiten dreimal in Folge. „Blankenrath wird uns aber in bestimmten Bereichen noch mal anders fordern, wir werden sehen, ob wir schon wieder soweit sind, auch da mitzuhalten“, sagt Bernd.

SSV Boppard – SSV Ellenz-Poltersdorf (Fr., 19.30 Uhr). Obwohl beide Mannschaften punktgleich mit sechs Zählern im unteren Drittel der Tabelle stehen, schiebt Ellenz-Poltersdorfs Spielertrainer Daniel Schneiß die Favoritenrolle klar den Gastgebern zu: „Letzte Saison haben uns noch zwei Klassen getrennt. Bei denen stehen deutlich mehr Bezirksliga-Minuten als bei uns A-Klassen-Minuten auf dem Platz.“ Sein Gegenüber Michael Hild relativiert das allerdings: „Gegen Kirchberg II gewinnt man nicht im Vorbeigehen. Die kommen sicherlich mit Selbstvertrauen, vor dem wir nach drei Niederlagen in Folge nicht wirklich strotzen.“ Hild hat wieder mehr Personal zur Verfügung: Markus Würfel, Jonas Link, Luca Müller, Nico Tomme und Andrii Podlaznik sind wieder dabei. „Jetzt geht es darum, dass wir mit der richtigen Einstellung als Team auftreten“, so Hild. Auch Schneiß will den Blick lieber auf seine Mannschaft richten, sagt: „Wir müssen Boppard vor eine möglichst schwere Aufgabe stellen.“ Dabei können Tobias Andre und Moritz Jobelius wieder mitwirken.

TuS Kirchberg II – SG Mosel Löf(So., 12.30 Uhr). Nach einem starken Auftakt mit zwei Siegen musste sich die Kirchberger Reserve zuletzt dreimal in Folge geschlagen geben. „Immer mit einem Tor Unterschied. Wir hätten sicherlich auch die drei Spiele für uns entscheiden können, wir hätten aber auch, das gehört auch zur Wahrheit, die ersten beiden verlieren können“, so TuS-Trainer Andreas Auler. Der sieht intern derzeit die eine oder andere Baustelle, einige der Jungs würden sich aktuell nicht so einbringen, wie er es sich wünschen würde: „Das wird die größte Herausforderung, denn Fußball ist ein Mannschaftssport und keine Ich-AG.“ Deswegen geht es für Auler darum, „die Jungs einzufangen, sie besser zu integrieren“. Die Probleme hat sein Gegenüber Udo Seifert nicht, sein Team hatte nach der Niederlage bei Dickenschied schnell wieder in die Erfolgsspur beim 5:2 gegen Rheinböllen gefunden, auch dank Vierfach-Torschütze Felix Horn, der allerdings, das macht sein Trainer deutlich, nur so gut ist wie der Rest der Mannschaft. Im ohnehin kleinen Kirchberger Kader fallen mit Julian Weiand und Jona Meurisch zwei Akteure aus.

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SG Vorderhunsrück (So., 14.45 Uhr, in Kappel). Beide stehen zwar mit nur drei Punkten aus fünf Spielen am Tabellenende, allerdings resultiert der Dreier bei der SG Vorderhunsrück aus einem Sieg am ersten Spieltag (4:3 in Ellenz). Ober Kostenz indes konnte am Samstag beim 2:1 zu Hause gegen Weiler den ersten Sieg bejubeln – und will den Schwung nun auch gegen den angeschlagenen Tabellenletzten mitnehmen. Gegen Weiler hatte Spielertrainer Pascal Endres ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt, hatte die Abwehrkette mit Routinier Roman Theise verstärkt: „Roman hatte die komplette Woche mittrainiert, ist ohnehin nah an der Mannschaft, da war es dann die gemeinsame Entscheidung, ihn spielen zu lassen.“ Für die Partie gegen Vorderhunsrück sei das aber erst einmal kein Thema. „Es kann sein, dass es eine einmalige Geschichte war“, so Endres. Für Theise wird am Sonntag aller Voraussicht nach wieder Patrick Kaspar in die Kette rücken, auch Peter Sauer kommt wohl wieder für einen Einsatz von Beginn an infrage. Auf Vorderhunsrücker Seite richtet Alex Blatt den Blick gar nicht auf die Tabelle: „Dass wir Letzter sind, das ist mir egal. Aber die Art und Weise, die geht gar nicht. Wir brauchen die grundlegenden Sachen, die nicht nur im Fußball wichtig sind: Gemeinschaft, Bereitschaft, Wachsamkeit, nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz.“

SC Weiler – Spvgg Cochem (So., 15 Uhr). Wirklich überrascht hat Weilers Spielertrainer Mario Lehnard das Cochemer 1:1 gegen Blankenrath nicht. Aus zwei Gründen: Zum einen, weil die Spvgg gerade zu Hause stark aufspielt, zum anderen „weil auch wir schon gegen Blankenrath gespielt und da durchaus einen Punkt verdient gehabt hätten“, so Lehnard. Allerdings hat der SC-Coach durchaus auch die Cochemer Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen zur Kenntnis genommen. Denn in der Fremde hat die Mannschaft von Tam Nsaliwa noch keinen Punkt geholt und noch kein Tor geschossen. Lehnard richtet den Blick lieber auf sein Team, das beim 1:2 bei Ober Kostenz weit von einer guten Form entfernt war: „Ich hoffe, die Jungs haben von Samstag auf Sonntag genauso schlecht geschlafen wie ich.“ Weiler muss auf Tobias Wagner und Jordan Endres verzichten, hinter Keeper Jonas Huhn steht noch ein Fragezeichen. Für ihn könnte mit Joshua Gras wieder ein Feldspieler zwischen die Pfosten rücken. Bei den Gästen warnt Coach Nsaliwa eindringlich davor, Weiler auf die leichte Schulter zu nehmen. Er erinnert dabei an die Vorsaison, als seine Mannschaft gegen die vermeintlich schwächeren Teams patzte: „Ich hoffe, dass wir daraus eine Lektion gelernt haben und das Spiel in Weiler mit Zuversicht, aber eben auch mit dem nötigen Respekt und dem Bewusstsein dafür, was passieren kann, wenn wir nicht unser volles Potenzial ausschöpfen, angehen.“

SV Binningen – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (So., 16 Uhr). Nachdem Binningen in Hausbay die erste Niederlage hinnehmen musste, „müssen bei uns keinesfalls die Alarmglocken angehen“, sagt Trainer Dennis Kohlhaas, der zwar selbst nicht vor Ort war, sich das Spiel aber im Nachgang auf Video angeschaut hat: „Uns haben ein wenig Intensität und Leidenschaft gefehlt, die müssen wir gegen Morshausen wieder auf den Platz bringen.“ Dabei kann es aus seiner Sicht hilfreich sein, dass mit Fabian Röhrig ein erfahrener Spieler zurückkehrt, der noch einmal ein besonderes Maß an Spannung auf den Platz bringt. Kohlhaas sieht übrigens zwischen beiden Mannschaften viele Parallelen: „Genau wie wir hat Morshausen viele Spieler mit einer hohen individuellen Klasse, die schon viele Jahre im Verein sind, also eine hohe Identifikation mitbringen.“ Vieles stehe und falle sicherlich auch im direkten Vergleich damit, wie die Spielerdecke am Wochenende aussehe. Bei den Gästen könnte da durchaus der eine oder andere fehlen: Niklas Becker ist berufsbedingt verhindert, hinter Philipp Flaßhaar und Tim Rohbeck (beide Knie) stehen Fragezeichen. Allerdings hofft Spielertrainer Andy Felgner auf die Rückkehr von Keeper Tizian Maus. „Wir freuen uns auf das kleine Topspiel, auch wenn wir an Binningen keine guten Erinnerungen haben, denn wir haben in der Vorsaison da deutlich verloren. Allerdings ging es da um nichts mehr“, sagt Felgner vor dem Match seines Spitzenreiters beim Tabellendritten.