Einen weiteren Schritt raus aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 will die Karbacher Reserve im Nachholspiel gegen den SV Blankenrath machen. Die Gäste haben vor dem Duell am Mittwoch allerdings noch eine Rechnung offen.

Nachdem die Plätze des FC Karbach am vorletzten Wochenende unbespielbar waren, nehmen die FCK-Reserve und der SV Blankenrath am Mittwoch (20 Uhr) den zweiten Anlauf in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Blankenrath könnte mit einem Sieg, es wäre der siebte in der Liga in Folge, auf Platz vier springen und wäre im Rennen um Relegationsplatz zwei mittendrin, Karbach II könnte den Abstand auf den drittletzten Platz und die Abstiegszone auf sechs Punkte vergrößern.

Bei Karbach II wird Matthias Tigges für Lukas Mayer im Tor stehen, Berkem Eral kehrt nach Rotsperre zurück. Bei den Gästen sind Philipp Dick und Jens Mansour angeschlagen. „Aber wir konnten Ausfälle zuletzt immer gut kompensieren“, sagt Trainer Mario Weirich. Die Blankenrather haben mit den Karbachern nach der 3:5-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen. „Wir beobachten die Blankenrather Entwicklung schon einige Zeit und wissen, dass sie in der Rückrunde meist stärker sind“, so FCK-Coach Christopher Frensch.