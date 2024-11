Benjamin Maßmann verpflichtet SV Blankenrath holt A-Jugend-Bundesligaspieler 21.11.2024, 17:14 Uhr

i Der 18-jährige Liesenicher Benjamin Maßmann ist nach Stationen in den Jugend-Bundesligen beim Chemnitzer FC, dem SC Verl und beim MSV Duisburg zurück in der Heimat und hat sich dem Männerteam des SV Blankenrath (A Staffel 6) angeschlossen. Mario Weirich

Als echten Glücksgriff sieht Blankenraths Coach Mario Weirich seinen Winterneuzugang Benjamin Maßmann. Doch wie kam es dazu, dass sich ein A-Jugend-Bundesligaspieler dazu entschieden hat, in den Hunsrück zu wechseln.

Manchmal sind es glückliche Fügungen, die zu besonderen Transfers führen. So auch im Fall des Liesenichers Benjamin Maßmann, der aktuell noch beim MSV Duisburg in der A-Jugend-Bundesliga kickt und ab 1. Januar seine Fußballschuhe für den SV Blankenrath in der Kreisliga A Staffel 6 schnüren wird.

