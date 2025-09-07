Eine weitere von zuvor drei Ungeschlagen-Mannschaften musste in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am fünften Spieltag Federn lassen: Binningen unterlag bei der SG Hausbay mit 1:3. Auch Blankenrath kam in Cochem nicht über ein 1:1 hinaus, sodass Morshausen, das seinerseits souverän 3:0 gegen Boppard gewann, die Tabellenführung übernahm. Im Tabellenkeller hat Ober Kostenz/Unzenberg das erste Mal gewonnen und die Rote Laterne an Vorderhunsrück weitergereicht.

SG Mosel Löf – TuS Rheinböllen 5:2 (2:0). Es bleibt dabei: Bezirksliga-Absteiger TuS Rheinböllen wartet in der Fremde weiter auf den ersten Dreier. Der wäre, auch wenn das Ergebnis es nicht unbedingt vermuten lässt, laut Trainer Tobias Lautz durchaus drin gewesen, allerdings gab es zwischen beiden Mannschaften einen entscheidenden Unterschied: die Chancenverwertung. Und die hatte auch mit einem Akteur zu tun, mit Löfs Stürmer Felix Horn, der sich allein viermal in die Torschützenliste eintrug. „Wir waren definitiv keine drei Tore schlechter, mindestens auf Augenhöhe“, sagte Lautz, der der Ansicht war, dass seine Mannschaft mindestens zwei Elfmeter hätte bekommen müssen, den ersten nach zwei Minuten, als Patrick Pauli im gegnerischen Strafraum umgerissen worden war. Was er seine Mannschaft vorwarf: dass sie vor allem mit langen Bällen agiert hatte. „Trotzdem kamen wir zu drei, vier guten Chancen, zweimal musste Löf sogar auf der Linie klären“, so der TuS-Coach. Der Analyse seines Gegenübers konnte Löfs Trainer Udo Seifert nicht widersprechen, auch er sah den Unterschied in der Chancenverwertung – und eben in Felix Horn (schon elf Saisontore): „Wenn der einen Ball in Tornähe bekommt, ist er drin, Rheinböllen hat seine Möglichkeiten eben nicht genutzt.“

Tore: 1:0 Nico Kerschbaum (10.), 2:0, 3:0 und 4:0 Felix Horn (45.+1/Elfmeter, 51., 56.), 4:1 Maurice Müller (68.), 4:2 Christoph Bittner (71.), 5:2 Felix Horn (90.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Moritz Johann (88./Löf).

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach – SV Binningen 3:1 (2:0). Für die Gäste war es die erste Niederlage der Saison, für die Gastgeber der dritte Sieg in Folge und der Vorstoß ins vordere Drittel. Und der war laut Hausbays Trainer Mirko Bernd verdient: „Wir waren auf jeden Fall effektiver und ich hatte auch den Eindruck, dass wir es einen Ticken mehr wollten. Vor allem verteidigen wir wieder als Mannschaft insgesamt besser als zu Saisonbeginn.“ Dass der 53-Jährige eine Viertelstunde selbst mithalf, den Dreier zu sichern, war eine Ausnahme: „Wir hatten insgesamt viele Ausfälle und die Jungs auf der Bank hatten entweder kaum Training die Woche oder waren angeschlagen.“ Bernds Gegenüber war dieses Mal auf Binninger Seite Kapitän Mirco Mono, der den beruflich fehlenden Coach Dennis Kohlhaas vertrat. Die Binninger regten sich vor allem nach 65 Minuten auf, als Hausbays Kapitän Jan-Philipp Jakobs mit einem Handelfmeter an SVB-Keeper Mike Lauxen scheiterte, der Strafstoß wurde aber wiederholt, weil Lauxen die Linie zu früh verlassen hatte. Auch den zweiten Strafstoß von Jakobs hielt Lauxen, aber gegen den Nachschuss war er dann machtlos. „Es war eine verdiente Niederlage“, sagte Mono, „der Gegner hat weniger Fehler gemacht und wollte die drei Punkte bisschen mehr. Spielerisch hatten wir auch gute Momente.“

Tore: 1:0 Alexander Busch (16.), 2:0 Felix von Mezynski (30.), 3:0 Jan-Philipp Jakobs (65.), 3:1 Elias Ternes (68.).

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SC Weiler 2:1 (0:0). Der erste Saisonsieg sorgte für große Erleichterung bei der neu gebildeten Spielgemeinschaft – und er war verdient. Vor allem in den ersten 45 Minuten war die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Endres deutlich überlegen, erspielte sich einige gute Möglichkeiten, traf einige Male Aluminium oder scheiterte an Aushilfskeeper Joshua Gras. Der war nach zwei Minuten für Bastian Vogel, ebenfalls kein gelernter Keeper, zwischen die Pfosten gerückt, nachdem der etatmäßige SC-Schlussmann Jonas Huhn verhindert war und sich Vogel unmittelbar nach Anpfiff eine muskuläre Verletzung zugezogen hatte. „Joshua hat wirklich Talent“, sagte Spielertrainer Mario Lehnard. An ihm lag es dann auch nicht, dass die Gäste die Partie nach der Weilerer 1:0-Führung noch zu ihren Gunsten drehten. „Es war wichtig, dass wir da ganz schnell den Ausgleich gemacht haben“, sagte Endres. Dessen Team war deutlich besser in den Zweikämpfen, hatte die besseren Möglichkeiten – und scheint damit endlich auch in der Liga angekommen zu sein.

Tore: 0:1 Christian Luitz (48.), 1:1 Nico Rodenbusch (55.), 2:1 Niklas Bast (60.).

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SSV Boppard 3:0 (2:0). Die Geschichte der Partie ist schnell erzählt, zu deutlich war die Angelegenheit am Ende des Tages. Bis zum 1:0 hatte der stark ersatzgeschwächte SSV noch gut mitgehalten, spätestens mit dem 2:0 war dann die Gegenwehr gebrochen, sodass die Hausherren das Ergebnis in Halbzeit zwei noch hätten in die Höhe schrauben können. „Wir sind insgesamt nicht unzufrieden“, sagte Boppards Coach Michael Hild, der dieses Mal von Hagen Scholl vertreten worden war. Auch sein Gegenüber Andy Felgner, der selbst das 3:0 nach einem schönen Angriff („Da musste ich nur noch einschieben“) erzielte, hatte nur ein bisschen was zu meckern: „Das war ein ungefährdeter Sieg, aber wir verballern noch zu viele Möglichkeiten. Dadurch, dass die sehr tief standen und versucht haben, das Spiel zu verschleppen, war es aber auch nicht so einfach.“

Tore: 1:0 und 2:0 Philipp Flaßhaar (36./Foulelfmeter, 45.), 3:0 Andy Felgner (72.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – TuS Kirchberg 3:2 (3:0). Nach einem starken Saisonstart mit zwei Siegen in Folge schwächelt die Kirchberger Reserve mittlerweile, kassierte bei Aufsteiger Ellenz bereits die dritte Niederlage nach Gang – und die war vor allem das Ergebnis eines schwachen Auftakts: Die Gastgeber führten bereits nach 15 Minuten mit 2:0, ehe auch die Mannschaft von Andreas Auler im Spiel ankam. „Da haben sie mehr riskiert und wir waren defensiv gefordert“, sagt der Ellenzer Spielertrainer Daniel Schneiß, der sich freute, dass der Kirchberg-III-Schreck nun auch zum Kirchberg-II-Schreck wurde: Mit einem „Traumtor“ erzielte Torsten Schmidt das vorentscheidende 3:0. Allerdings warnte der SSV-Trainer seine Mannschaft in der Halbzeitpause vor dem, was kommen könnte – und was dann auch kam. Kirchberg II wurde stärker und erzielte durch Patrick Sehn-Henn die Treffer zum 3:1 und zum 3:2, wodurch eine packende Schlussphase eingeläutet wurde. Kirchberg drückte, Ellenz verteidigte und hatte bei einem Lattentreffer – Schneiß selbst hatte den Ball dorthin befördert – Glück und mit Niklas Cornely, der sein erstes Spiel nach überstandenem Nasenbeinbruch machte, einen starken Rückhalt im Tor.

Tore: 1:0 Michael Zenz (7.), 2:0 Falk Pütz (15.), 3:0 Torsten Schmidt (45.), 3:1 und 3:2 Patrick Sehn-Henn (51., 59.).

SG Vorderhunsrück – SG Dickenschied/Gemünden 0:3 (0:3). Vorderhunsrücks Trainer Alex Blatt ist ein Mann der deutlichen Worte, das war auch nach dem vierten Spiel ohne eigenes Tor der Fall: „Das war schlecht, einfach schlecht. Die erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe.“ Und dass es nach der Pause besser wurde – da stand es übrigens schon 0:3, den dritten Treffer hatte Niclas Pleitz aus 45 Metern erzielt – führte Blatt auch darauf zurück, dass die Gäste den einen oder anderen Gang zurückschalteten. An der Stelle widersprach ihm sein Dickenschieder Gegenüber Michael Minke allerdings: „Wir wollten eigentlich nachlegen, stattdessen hat sich unsere Defensive Bestnoten verdient.“ Da wiederum widersprach Blatt: „Wir hatten vorne drin vier Parkuhren stehen. Und wenn wir mal eine Überzahlsituation hatten, dann wurde lieber ein Übersteiger im Stand gemacht, als zusammenzuspielen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Übersteiger gemacht, wozu braucht man Übersteiger?“ Unterm Strich, so die knallharte Bilanz, habe es in allen Mannschaftsteilen nicht gepasst, „und mit acht, neun Totalausfällen reißt du einfach nichts“,

Tore: 0:1 Enrico Brück (6.), 0:2 und 0:3 Niclas Pleitz (12., 33.).

Spvgg Cochem – SV Blankenrath 1:1 (0:0). Als Cochems Arlind Schmitt in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Strafstoß anlief, da ging Blankenraths Coach Mario Weirich natürlich durch den Kopf, dass die Ungeschlagen-Serie seiner Mannschaft reißt. Doch sie riss nicht, weil Keeper Marvin Hofrath den Ball stark parierte und damit das Unentschieden für seine Mannschaft festhielt. Ein Unentschieden, mit dem Blankenrath, nicht nur wegen des verschossenen Elfmeters, besser leben konnte als die Gastgeber. „Auch wenn wir gegen die spielstärkste Mannschaft gespielt haben, wäre mehr drin gewesen, wir haben unsere Chancen aber nicht konsequent verwertet“, fand Cochems Coach Tam Nsaliwa. Der sprach seinem Team dennoch ein Kompliment aus für eine dominante zweite Halbzeit.

Tore: 0:1 Maurice Mazanek (50./Elfmeter), 1:1 Mourad Kebaili (74.).

Besonderheit: Blankenraths Marvin Hofrath pariert Foulelfmeter von Arlind Schmidt (90.+2).