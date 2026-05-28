Erst sechs Jahre ist es her, dass man sich beim SV Binningen dazu entschieden hat, wieder eine eigene Fußballmannschaft zu stellen. Am Wochenende machte der Dorfverein den Aufstieg in die Bezirksliga Mitte perfekt – und weiß um die Herausforderung.
Lesezeit 3 Minuten
Nein, geplant war dieser Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Mitte nicht, schon gar nicht, als sich der Vorstand im Jahr 2020 dazu entschieden hatte, noch einmal eine eigenständige Mannschaft an den Start zu bringen. „Uns ging es vor allem darum, dass die Jungs, die woanders gespielt haben, alle im Dorf zusammen kicken können“, sagt Mirco Mono, Vorstandsmitglied und Spieler des SV Binningen in Personalunion.