Kreisliga A Staffel 6 SV Binningen: Freunde kicken sich in die Bezirksliga Sina Ternis 28.05.2026, 10:12 Uhr

i Jubel beim SV Binningen nach dem 1:0-Siegtor gegen die SG Vorderhunsrück, das die Meisterschaft in der A Staffel 6 bedeutete. Nun geht es erstmalig eigenständig hoch in die Bezirksliga Mitte. Zwischen 1984 und 1989 hatte der SVB als Teil der damaligen SG Forst/Binningen die regionale Fußballwelt in der Bezirksliga und der Landesliga aufgemischt. Sascha Berkele

Erst sechs Jahre ist es her, dass man sich beim SV Binningen dazu entschieden hat, wieder eine eigene Fußballmannschaft zu stellen. Am Wochenende machte der Dorfverein den Aufstieg in die Bezirksliga Mitte perfekt – und weiß um die Herausforderung.

Nein, geplant war dieser Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Mitte nicht, schon gar nicht, als sich der Vorstand im Jahr 2020 dazu entschieden hatte, noch einmal eine eigenständige Mannschaft an den Start zu bringen. „Uns ging es vor allem darum, dass die Jungs, die woanders gespielt haben, alle im Dorf zusammen kicken können“, sagt Mirco Mono, Vorstandsmitglied und Spieler des SV Binningen in Personalunion.







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