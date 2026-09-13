Kreisliga A Staffel 6
Strimmig macht spät aus einem 2:3 ein 5:3 gegen Boppard
Patrick Sehn-Henn (in Gelb, beim Kopfball) war der Mann des Spiels beim 3:1-Erfolg seines TuS Kirchberg II beim SC Weiler. Der R
Patrick Sehn-Henn (in Gelb, beim Kopfball) war der Mann des Spiels beim 3:1-Erfolg seines TuS Kirchberg II beim SC Weiler. Der Routinier traf doppelt, das entscheidende 1:3 nach 83 Minuten war absolut sehenswert mit einem Seitfallzieher in den Winkel.
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Nach sechs Spieltagen zeichnen sich in der A 6 erste Trends ab. Während sich oben Strimmig, Rheinblick und Kirchberg II einreihen, stehen Dickenschied, Bremm, Werlau und Boppard unten – wobei Letztgenannte einer Überraschung durchaus nah waren.

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Nach sechs absolvierten Partien sind weiterhin zwei Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ungeschlagen: Strimmig und Kirchberg II. Beide wackelten am Wochenende zumindest ein wenig, hielten sich aber schadlos. Für zwei Teams geht es indes am Dienstag schon wieder weiter: Um 19.
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