Kreisliga A Staffel 6 SSV entscheidet das Bopparder Derby klar für sich 09.11.2025, 19:26 Uhr

i Der SSV Boppard (in Grün-Weiß) feierte im Derby gegen das Schlusslicht SC Weiler einen klaren 6:1-Sieg. Heraus stach dabei Stürmer Philip Neuser (links), der dreimal netzte. hjs-Foto

Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, der SG Morshausen, eine Woche, bevor es in die Winterpause geht. Gegen Mosel Löf gab es eine knappe 0:1-Niederlage – und die Konkurrenz ist da.

Der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist der SV Binningen, der das Verfolgerduell gegen Blankenrath gewann, während Primus Morshausen in Löf mit 0:1 unterlag. Auch zwei Derbysieger gab es am 14. Spieltag: Kirchberg II und Boppard landeten nicht nur Prestigesiege, sondern fuhren auch wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.







