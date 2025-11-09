SSV entscheidet das Bopparder Derby klar für sich

Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, der SG Morshausen, eine Woche, bevor es in die Winterpause geht. Gegen Mosel Löf gab es eine knappe 0:1-Niederlage – und die Konkurrenz ist da.
Lesezeit 6 Minuten
Der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist der SV Binningen, der das Verfolgerduell gegen Blankenrath gewann, während Primus Morshausen in Löf mit 0:1 unterlag. Auch zwei Derbysieger gab es am 14. Spieltag: Kirchberg II und Boppard landeten nicht nur Prestigesiege, sondern fuhren auch wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.