Kreisliga A Staffel 6 SSV Boppard rutscht auf Abstiegsplatz ab 16.11.2025, 19:55 Uhr

i Tim Bottlender (in Blau) markierte bereits in der 16. Minute das goldene Tor für seine SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth beim 1:0-Heimsieg gegen den SSV Boppard (mit Ali Karabalci). Ober Kostenz/Unzenberg und Boppard tauschten die Tabellenplätze. Ober Kostenz ist nun Elfter, Boppard steht auf dem ersten Abstiegsplatz zwölf. Dennis Irmiter

Das Spitzenduo Morshausen und Binningen hat sich am letzten Spieltag der A Staffel 6 vor der Winterpause keine Blöße gegeben und deutliche Siege eingefahren. Unten sind die Mannschaften indes noch einmal etwas näher zusammengerückt.

Nur sechs von sieben Partien fanden am letzten 2025er-Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Die Begegnung zwischen dem SSV Ellenz-Poltersdorf und der SG Mosel Löf wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf 2. April kommenden Jahres verlegt.







