SSV Boppard rutscht auf Abstiegsplatz ab

Das Spitzenduo Morshausen und Binningen hat sich am letzten Spieltag der A Staffel 6 vor der Winterpause keine Blöße gegeben und deutliche Siege eingefahren. Unten sind die Mannschaften indes noch einmal etwas näher zusammengerückt.
Nur sechs von sieben Partien fanden am letzten 2025er-Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Die Begegnung zwischen dem SSV Ellenz-Poltersdorf und der SG Mosel Löf wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf 2. April kommenden Jahres verlegt.