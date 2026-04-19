Die Spvgg Cochem ist das mit Abstand schlechteste Rückrundenteam der A Staffel 6 – daran änderte auch das Spiel bei Vorderhunsrück nichts. Durch die erneute Niederlage ist die Mannschaft von Tam Nsaliwa unter den Strich gerutscht.
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Es bleibt weiter spannend in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Im Tabellenkeller können alle Mannschaften noch hoffen, keine musste nach dem 21. Spieltag wirklich abreißen lassen, auch wenn Weiler eine durchaus unglückliche Niederlage kassierte. Oben bleibt’s beim Zweikampf zwischen Binningen und Morshausen.