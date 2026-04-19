Kreisliga A Staffel 6 Spvgg Cochem rutscht erstmals auf Abstiegsplatz ab Sina Ternis 19.04.2026, 19:49 Uhr

i Das 1:0 für den Abstiegskandidaten SSV Ellenz-Poltersdorf bem überraschenden 3:1-Heimsieg gegen den Dritten SV Blankenrath: Rene Fluß (blaues Trikot, rechts) drückt den Ball nach 20 Minuten über die Linie. Alfons Benz

Die Spvgg Cochem ist das mit Abstand schlechteste Rückrundenteam der A Staffel 6 – daran änderte auch das Spiel bei Vorderhunsrück nichts. Durch die erneute Niederlage ist die Mannschaft von Tam Nsaliwa unter den Strich gerutscht.

Es bleibt weiter spannend in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Im Tabellenkeller können alle Mannschaften noch hoffen, keine musste nach dem 21. Spieltag wirklich abreißen lassen, auch wenn Weiler eine durchaus unglückliche Niederlage kassierte. Oben bleibt’s beim Zweikampf zwischen Binningen und Morshausen.







Artikel teilen

Artikel teilen