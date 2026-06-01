Kreisliga A Staffel 6 Spvgg Cochem mit neuem Konzept, aber ohne Nsaliwa Sina Ternis 01.06.2026, 13:11 Uhr

i Tam Nsaliwa (links) ist nicht mehr Trainer der Spvgg Cochem. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse haben sich die Moselaner von dem Ex-Profi und 13-fachen kanadischen Nationalspieler getrennt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Alfons Benz

Nach dem Abstieg aus der A-Klasse beginnt bei der Spvgg Cochem schon ein wenig eine neue Ära. Dann allerdings ohne den bisherigen Coach Tam Nsaliwa. Diese Trennung hat aber nichts mit einem neuen Konzept zu tun, das den Spaß in den Fokus stellt.

„Vielleicht ist die Fußball-Kreisliga B jetzt die richtige Liga für uns.“ Das sagt Markus Breitscheidel, der zu Beginn des Jahres die Funktion des Sportlichen Leiters bei der Spvgg Cochem angenommen hat. Eine seiner ersten Amtshandlungen: das Erstellen eines Zukunftskonzepts.







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