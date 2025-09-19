Siebter Spieltag in der A 6 Spitzenspiel in Gondershausen, Derbyzeit in Gemünden 19.09.2025, 12:00 Uhr

i Morshausen und Blankenrath sind noch ungeschlagen in der A Staffel 6. Am siebten Spieltag kommt es zum Spitzenspiel, Tabellenführer Morshausen (rechts Lukas Klumb) begrüßt am Samstag (17.30 Uhr) in Gondershausen den Zweiten Blankenrath. Der Tabellenvierte Binningen um Dominik Hartmann muss wie am Mittwoch im Pokal nun am Sonntag (14.30 Uhr) diesmal in der Liga nach Ellenz-Poltersdorf. Im Pokal gewann Binningen 4:0. Sascha Berkele

Während Dickenschieds Coach Michael Minke dem Derby in Gemünden gegen die Kirchberger Reserve gelassen entgegensieht, ist die Anspannung an allen anderen Stellen spürbar. Es ist nur eins von vielen spannenden Spielen in der Kreisliga A Staffel 6.

Spitzenspiel in Gondershausen, Derby in Gemünden und in Sabershausen das Duell des schlechtesten Heimteams gegen das fast schlechteste Auswärtsteam – der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 hat einiges zu bieten.SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SV Blankenrath (Sa.







Artikel teilen

Artikel teilen