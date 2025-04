Spitzenspiel am Rhein: Zieht Löf an Oberwesel vorbei?

Natürlich wird sechs Spieltage vor Schluss, zumindest dann, wenn die Liga so eng ist wie die Kreisliga A Staffel 6, keine Meisterschaft entschieden. Aber im Spitzenspiel zwischen Oberwesel und Löf geht’s darum, wer am Sonntag gegen 17 Uhr oben steht.

Spannung oben, Spannung unten – der 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 kann mit einem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter und mit spannenden Konstellationen im Tabellenkeller aufwarten.

SV Masburg – SV Blankenrath (Sa., 18 Uhr). „Im Hinspiel haben wir ihre Qualitäten bereits zu spüren bekommen.“ Das sagt Masburgs Trainer Matthias Bender vor dem Heimspiel gegen Blankenrath und nach der 1:7-Klatsche im vergangenen Spätjahr. Das war in eine Phase hinein, in der es für Masburg eigentlich gut und für Blankenrath eher mittelmäßig lief. Nun sind die Vorzeichen andere: Die Gäste haben einen Lauf, kommen mittlerweile schon auf neun Siege in Folge, Masburg verlor zuletzt viermal nach Gang, ist ins Mittelfeld der Liga abgerutscht. „Unsere personelle Situation ist weiterhin sehr schwierig“, sagt Bender. „Wir müssen zusehen, dass wir den Negativtrend stoppen.“ Das wollen die Gäste selbstredend verhindern, auch wenn Coach Mario Weirich vor dem angeknockten Gastgeber warnt: „Für mich war das die spielstärkste Mannschaft, nach drei Minuten dachte ich im Hinspiel, wir hätten nicht den Hauch einer Chance. Dass es aktuell bei Masburg so läuft, wie es läuft, überrascht mich schon.“

i Markus Thönnes (in Weiß) und der SV Binningen brauchen mal wieder einen Sieg, gegen Cochem um Max Kusbach verlor der SVB zuletzt 1:2. Am Sonntag geht es für Binningen daheim gegen Karbach II, Cochem muss nach Sohren. Sascha Berkele

SG Sohren/Büchenbeuren – Spvgg Cochem (Sa., 19 Uhr, in Sohren). Zwei Punkte beträgt der Sohrener Rückstand zum rettenden Ufer. Mit etwas Glück könnte die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Kunz aber zum Gewinner des Spieltags avancieren, denn auf dem Papier hat sie im Tabellenkeller die leichteste Aufgabe vor der Brust. „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Kunz, der sich nicht an irgendwelchen Rechenspielchen beteiligen will: „Dazu sind die Ergebnisse teilweise zu überraschend, und wir sind derzeit gut beraten, nur auf uns zu schauen.“

Mit dem Auftritt in der Vorwoche beim 1:5 in Blankenrath war er verständlicherweise nicht einverstanden. Mit Cochem erwartet er einen spielstarken Gegner, erinnert sich noch allzu gut an das Hinspiel: „Da haben sie uns die ersten 10, 15 Minuten an die Wand gespielt, bis wir unsere ersten beiden Treffer erzielt haben.“ Am Ende gewann Sohren 5:1. Bei den Gästen wird Rachad Moussa Adamou wegen einer Rotsperre fehlen.

TuS Kirchberg II – SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach (So., 12.30 Uhr). Allzu viele Parallelen, auch wenn das bei der Tabellenkonstellation eigentlich anzunehmen wäre, sieht Braunshorns Coach Mirko Bernd nicht zwischen der Partie gegen die Karbacher Reserve (5:0) am vergangenen Wochenende und der gegen die Kirchberger Reserve an diesem Wochenende: „Es macht schon einen Unterschied, ob du abends um 20 Uhr auf einem engen Rasen ein Derby spielst oder am Sonntagmittag um 12.30 Uhr auf einem großen Kunstrasen gegen einen im Vergleich eher neutralen Gegner. Es wird die große Kunst sein, das genauso anzunehmen und dabei zu wissen, um was es für Kirchberg II geht.“ Nämlich um den Klassenerhalt. „Gerade nach der hohen Niederlage geht es für uns drum, im Training noch mal richtig Gas zu geben und es dieses Mal besser zu machen“, sagt TuS-Coach Andreas Auler.

Zwei Aufeinandertreffen gab es bislang in dieser Saison, beide endeten Unentschieden, im Kreispokal kam Kirchberg dann nach Elfmeterschießen weiter. Gewinnen müssen dieses Mal eigentlich beide. Die Gastgeber, weil sie mittendrin stecken im Abstiegskampf, die Gäste, weil sie mittendrin stecken im Aufstiegskampf. Bei Braunshorn gibt es mit Janis Leidig, René Fries, Sandro Mähringer-Kunz und Marvin Vogt vier Rückkehrer, dafür wird Felix von Mezynski fehlen.

SV Binningen – FC Karbach II (So., 15 Uhr). Das Aufeinandertreffen ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die bislang noch nicht so richtig im neuen Jahr angekommen sind. Die Gastgeber holten erst einen Punkt, sind deswegen noch einmal in gefährliche Gefilde abgerutscht, die Gäste indes fuhren immerhin gegen Cochem einen Dreier ein, gingen aber aus den jüngsten drei Partien mit null Punkten und 0:13 Toren heraus und stehen auf dem ersten Abstiegsplatz, fünf Zähler hinter Gegner Binningen. Die könnten sich also mit einem Sieg etwas Luft verschaffen, im Umkehrschluss könnte die Karbacher Reserve die Gastgeber mit einem Dreier noch tiefer in den Abstiegskampf ziehen. „Das wird vermutlich kein gutes Spiel, weil die Situation so ist, wie sie ist“, sagt Karbachs Coach Christopher Frensch, „natürlich kommen Aussagen, wonach wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen, wenn wir drin bleiben wollen.“

Doch Druck ist laut Frensch ein schlechter Ratgeber. „Natürlich wollen wir den Abstieg verhindern, aber es geht auch darum, solche Spiele zu nutzen, um zu lernen“, sagt er mit Blick darauf, dass er künftig auf die jüngeren Akteure setzen will. Die Gastgeber wollen die Klasse indes unbedingt halten. „Wir müssen zusehen, dass wir über 90 Minuten und nicht nur eine Halbzeit lang eine gute Leistung auf den Platz bringen“, sagt Trainer Dennis Kohlhaas, der für das wichtige Spiel wieder mehr personelle Optionen hat.

SG Viertäler Oberwesel – SG Mosel Löf (So., 15 Uhr, in Oberwesel). Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter steigt nicht in Winzberg, sondern im Oberweseler Rhinelanderstadion. Ob das für die Gastgeber zum Vorteil wird, vermag Spielertrainer Christoph Fahning nicht zu beurteilen, schließlich bestreitet seine Mannschaft auch nur das Abschlusstraining auf Rasen, bis dahin fanden alle Einheiten auf Kunstrasen statt. Dass es ein ganz anderes Spiel werden wird, als es auf dem engen Winzberger Platz geworden wäre, ist ihm indes bewusst. „Der Untergrund ist uneben, der Platz ist groß, da wird es viel drauf ankommen, wer die Bedingungen besser annimmt“, sagt der Oberweseler Coach.

Gegen Mosel Löf kassierte der Tabellenführer beim 1:4 die einzige Niederlage der bisherigen Saison: „Klar, schon die Tabellenkonstellation macht es spannend, aber wir ziehen unsere Motivation aus dem Hinspiel.“ Die Gäste indes dürften ihre Motivation sehr wohl aus der Tabellenkonstellation ziehen, schließlich könnten sie im Falle eines Sieges selbst Rang eins zu übernehmen. „Wir wissen aber auch, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird“, sagt Löfs Coach Udo Seifert, dessen Mannschaft bereits drei der fünf Highlightspiele für sich entscheiden konnte: Gegen Masburg, Morshausen und Vorderhunsrück gab es Siege, nun folgen Oberwesel und Braunshorn. Sein Credo für Sonntag: „Nur nicht verlieren.“

SG Vorderhunsrück – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (So., 15 Uhr, in Lütz). „Bei uns ist Alles geben keine Floskel.“ Das sagt Niederburgs Spielertrainer Chris Bokumabi über den Abstiegskampf. Auch wenn zuletzt ein deutlicher Aufwärtstrend zu spüren war, „hätten wir mehr Punkte holen können“. Dennoch glaubt er weiterhin an sein Team, auch wenn es das Restprogramm in sich hat: Nach Vorderhunsrück geht es noch gegen Oberwesel, Löf, Kirchberg II, Ober Kostenz und Blankenrath. „Wenn jeder bereit ist, das aufgebaute Selbstvertrauen abzurufen, die extra Schritte zu machen, dann bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, so Bokumabi.

Nicht nur wegen dieser Aussage erwartet sein Gegenüber Alex Blatt eine Menge Gegenwehr. Das Hinspiel hatte sein Team noch mit 3:1 gewonnen, „aber dieses Mal treffen wir auf eine ganz andere Mannschaft“. Bokumabi hatte sich das Vorderhunsrücker 1:5 gegen Löf angesehen – und da eine Mannschaft gesehen, die an diesem Tag sicherlich weit hinter den Erwartungen geblieben war.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SG Ober Kostenz/Kappel (So., 15 Uhr, in Gondershausen). Am 8. März feierte Morshausen den letzten Sieg, danach gab es zwei Remis und zwei Niederlagen. „Wir wollen endlich wieder einen Dreier“, gibt Spielertrainer Andy Felgner die Marschroute vor dem Heimspiel gegen Ober Kostenz vor und hofft auf die Heimstärke seiner Mannschaft. Die Personalsituation gestaltet sich allerdings schwierig, große Fragezeichen stehen hinter Yannick Halfmann, Luca Biersch, Jan Hammes und Leon Flaßhaar, sicher wird Niklas Becker ausfallen. Felgner erwartet einen Gegner, der mit ganz viel Leidenschaft und Einsatz auftreten wird – entsprechend der Tabellensituation.

Sein Gegenüber André Spengler sagt: „Das ist kein Spiel, bei dem wir fest Punkte einplanen, aber die bisherigen Partien waren wild, mit einer guten Kombi aus Attraktivität und angemessener Körperlichkeit. Wenn wir wieder einen offenen Schlagabtausch daraus machen können, dann ist schon etwas drin.“