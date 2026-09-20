Zwei Spitzenspiele gab’s am siebten Spieltag in der Kreisliga A Staffel 6, eins davon gewann Tabellenführer Strimmig mit 3:0, eins entschied Verfolger Rheinblick in Blankenrath knapp für sich – und das brachte SV-Coach Mario Weirich auf die Palme.
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Enger zusammengerückt ist vor allem der Tabellenkeller in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Mit Dickenschied, Bremm und Werlau haben drei Kellerkinder gewonnen, ohne Punkte blieben indes Boppard, Braunshorn, Weiler und Rheinböllen – der TuS muss bei sieben Punkten aus sieben Spielen den Blick aktuell ebenfalls nach unten richten.