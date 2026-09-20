Kreisliga A Staffel 6 Spitzenreiter Strimmig beendet zwei Kirchberger Serien Sina Ternis 20.09.2026, 19:18 Uhr

i Robin Gründer (in Weiß) lässt Manuel Kleid stehen und überwindet Leon Sonne zum 1:0 für den SV Strimmig beim 3:0-Spitzenspielsieg beim TuS Kirchberg II. Gründer traf auch zum Endstand. Aufsteiger Strimmig bleibt nach dem sechsten Dreier im siebten Spiel Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf die SG Rheinblick. Christian Kiefer

Zwei Spitzenspiele gab’s am siebten Spieltag in der Kreisliga A Staffel 6, eins davon gewann Tabellenführer Strimmig mit 3:0, eins entschied Verfolger Rheinblick in Blankenrath knapp für sich – und das brachte SV-Coach Mario Weirich auf die Palme.

Enger zusammengerückt ist vor allem der Tabellenkeller in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Mit Dickenschied, Bremm und Werlau haben drei Kellerkinder gewonnen, ohne Punkte blieben indes Boppard, Braunshorn, Weiler und Rheinböllen – der TuS muss bei sieben Punkten aus sieben Spielen den Blick aktuell ebenfalls nach unten richten.







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