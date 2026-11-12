Kreisliga A Staffel 6 Spielertrainer Hohl hört in Weiler nach der Saison auf Sina Ternis 12.11.2026, 12:33 Uhr

i Für Michael Hohl (in Blau) ist am Saisonende bereits wieder Schluss nach dann nur einem Jahr als Spielertrainer beim SC Weiler. Hohl wird im Mai zum zweiten Mal Vater, die Familie hat dann Vorrang. hjs-Foto

Bevor es in der Kreisliga A Staffel 6 für die meisten Vereine in die Winterpause geht, wird’s noch mal richtig heiß. In Winzberg beispielsweise geht’s darum, wer Weihnachten als Tabellenführer verbringt: Gastgeber Rheinblick oder Gast Strimmig.

Es sind schon noch mal richtige Kracherspiele, die der Spielplan der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am letzten Spieltag des Jahres bereithält. Da wäre das Derby zwischen Bremm und Zell, da wäre das Spitzenspiel zwischen Rheinblick und Strimmig und da wäre das Kellerduell zwischen Werlau und Dickenschied.







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