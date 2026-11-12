Bevor es in der Kreisliga A Staffel 6 für die meisten Vereine in die Winterpause geht, wird’s noch mal richtig heiß. In Winzberg beispielsweise geht’s darum, wer Weihnachten als Tabellenführer verbringt: Gastgeber Rheinblick oder Gast Strimmig.
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Es sind schon noch mal richtige Kracherspiele, die der Spielplan der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am letzten Spieltag des Jahres bereithält. Da wäre das Derby zwischen Bremm und Zell, da wäre das Spitzenspiel zwischen Rheinblick und Strimmig und da wäre das Kellerduell zwischen Werlau und Dickenschied.