Noch acht Spieltage stehen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 auf dem Programm – und schon jetzt zeichnet sich ab, dass es sowohl oben an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller bis zum Schluss eng bleiben wird.

Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bringt wieder einige interessante Duelle: Da wäre das Derby zwischen Sohren und Ober Kostenz, das zugleich ein Kellerduell ist, oder die Partie zwischen Vorderhunsrück und Oberwesel: In Lütz treffen zwei Teams aufeinander, die in diesem Jahr noch ungeschlagen sind.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SG Mosel Löf (Sa., 16 Uhr, in Gondershausen). Auch wenn Morshausen nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Partien ein wenig an der Tabellenspitze hat abreißen lassen, ist das Derby am Samstag (16 Uhr) in Gondershausen doch so etwas wie ein Verfolgerduell. Denn immerhin könnten die Hausherren im Fall eines Sieges auf einen Punkt an den Zweiten Mosel Löf herankommen. Personell sieht es wieder besser aus: Maximilian Pies, Leon Flaßhaar, Lukas Ponstein und auch Nick Kläser sind wieder dabei. Lediglich auf Darwin Erdle und Tim Rohbeck muss Coach Andy Felgner verzichten.

Personalprobleme sind bei den Gästen indes nie ein Thema, vor allem, weil der Kader in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Da fiel es beispielsweise kaum ins Gewicht, dass 17-Tore-Mann Felix Horn zuletzt deutlich seltener traf, ein Spiel sogar fehlte. Coach Udo Seifert will Rang zwei unbedingt verteidigen.

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Ober Kostenz/Kappel (Sa., 19 Uhr, in Sohren). Ohne Frage birgt die Partie am Samstag (19 Uhr) eine Menge Brisanz und das liegt zum einen darin begründet, dass die Aufeinandertreffen zwischen Sohren und Ober Kostenz echte Derbys sind, schon in der Vergangenheit immer mit vielen Emotionen einhergegangen sind. Zum anderen sorgt die Tabellenkonstellation für zusätzliche Brisanz: Sohren (15 Punkte) ist Vorletzter, Ober Kostenz steht mit drei Punkten mehr auf dem rettenden viertletzten Platz. Gäste-Spielertrainer André Spengler sagt: „Beide wissen natürlich, dass es in dem Spiel um vieles geht, aber wir wollen voller Vorfreude in das Spiel gehen und im Idealfall einen richtig coolen Derbysieg einfahren.“

Das wollen auch die Gastgeber, bei denen Spielertrainer Dominik Kunz darauf hofft, dass sich die Personalsituation gegenüber dem 1:3 bei Schlusslicht Niederburg noch einmal entspannt. Da waren Daniel Dreher und Stefan Mueller kurzfristig ausgefallen, Kristian König kam nur zu einem Kurzeinsatz und Viktor Stehle, Noah Vink und Keeper Tim Jakobs gingen angeschlagen aus der Partie. Alle sollten im Derby wieder dabei sein. Kunz sagt: „Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt, in Niederburg ist es doch sehr unglücklich für uns gelaufen.“

TuS Kirchberg II – FC Karbach II (So., 12.30 Uhr). Der vergangene Spieltag war nicht der Spieltag der Kirchberger Reserve, die bei Vorderhunsrück verlor, während mit Ober Kostenz und Karbach II zwei der Konkurrenten punkteten. Dadurch beträgt der Abstand zum Nichtabstiegsplatz elf wieder drei Zähler. Und mit Blick auf die anstehenden Partien, nach der Karbacher Reserve geht es im April mit Oberwesel, Braunshorn und Mosel Löf gegen die Topmannschaften der Liga, verwundert es kaum, dass Trainer Andreas Auler sagt: „Wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen, sonst wird es ganz schwer, die Klasse zu halten, zumal im Spiel Sohren gegen Ober Kostenz ja auch mindestens ein Team punkten wird.“ Weil das Rheinlandligateam bereits am Samstag spielt, könnte es für Kirchberg II eventuell Unterstützung von „oben“ geben. Die gibt es indes bei der Karbacher Reserve schon länger nicht mehr, was vor allem daran liegt, dass der Kader aktuell breit genug ist. Allerdings hat das Team von Christopher Frensch eine englische Woche hinter sich, unterlag am Mittwoch 0:3 gegen Blankenrath.

SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach – Spvgg Cochem (So., 14.30 Uhr, in Braunshorn). Nachdem die SG bei der 2:3-Niederlage in Blankenrath personell enorm gebeutelt war und sich Nikola Bernd, Sohn von Coach Mirko Bernd, in der Schlussphase noch einen Bruch des Wadenbeinköpfchens zugezogen hat, entspannt sich die Lage vor dem Heimspiel gegen Cochem wieder deutlich: Felix von Mezynski, Andreas Retzmann, Marvin Vogt, René Fries und Reda El-Bahej sind wieder dabei, Kapitän Alex Merg ist ins Training eingestiegen. Trotz der Niederlage ist Braunshorn weiterhin mittendrin im Rennen um den Relegationsrang zwei (drei oder vier der neun A-Klasse-Vizemeister gehen in die Bezirksliga hoch). „Wir haben jetzt schon mehr Punkte als am Ende der Vorsaison und wollen das, was wir in dieser Spielzeit bislang gut gemacht haben, einfach bis zum Ende weitertragen“, sagt Bernd. Gegner Cochem indes befindet sich nach drei Niederlagen in Folge im Niemandsland der Liga und hat auf die Abstiegsplätze einen komfortablen Vorsprung von neun Zählern.

SV Binningen – SV Blankenrath (So., 15 Uhr). Nur einen Punkt holte Binningen in den drei Spielen nach der Winterpause – beim 2:2 daheim gegen Niederburg. In allen Partien gab der SVB eine Führung aus der Hand. In Ober Kostenz und in Löf jeweils ein 1:0, gegen Niederburg sogar ein 2:0. „Ich würde nicht sagen, dass das an der Fitness liegt, sondern wir müssen über die gesamte Spieldauer den richtigen Willen auf den Platz bekommen“, sagt Trainer Dennis Kohlhaas. Das fordert er auch gegen Blankenrath, das er spielerisch mit seiner Mannschaft auf einem Niveau sieht. „Auch da geht es für uns darum, alles auf den Platz zu bringen, denn am Ende werden sicherlich Kleinigkeiten entscheiden“, weiß der Binninger Trainer. Das sieht auch sein Gegenüber Mario Weirich so, der darauf hofft, dass seine Mannschaft es besser macht als bei der Hinspielniederlage. „Mit Rasen kommen wir mittlerweile auch ganz gut zurecht“, sagt er. Blankenrath hat nach dem 3:0 bei Karbach II sieben Siege in Serie angehäuft.

SG Vorderhunsrück – SG Viertäler Oberwesel (So., 15 Uhr, in Lütz). Vorderhunsrücks Coach Alex Blatt erinnert sich genau wie sein Oberweseler Gegenüber Christoph Fahning noch sehr genau an die jüngsten Begegnungen beider Teams. Da wäre beispielsweise das 2:2 im Hinspiel, als Oberwesel erst in der letzten Sekunde per „5-km/h-Freistoß“ der Ausgleich gelang. Das weiß Fahning deswegen so genau, weil er den getreten hatte. Beide erinnern sich aber auch noch gut an die Rheinlandpokal-Partie vor rund eineinhalb Jahren in Lütz. Die gewann Oberwesel knapp mit 1:0.

„Da haben sie uns sehr genau gezeigt, wie man auf unserem Platz spielen muss, haben uns mit ihrer Körperlichkeit den Schneid abgekauft“, sagt Blatt. Nun geht es wieder nach Lütz, wieder werden Tugenden wie Einsatz, Leidenschaft und der Kampf um die ersten und zweiten Bälle entscheidend sein. Bei beiden Teams läuft es nach dem Winter. Vorderhunsrück schoss sich mit sieben Punkten aus drei Partien auf Rang sieben, Oberwesel holte sechs Punkte aus zwei Spielen und festigte die Tabellenführung. Dabei war bei beiden zuletzt die Personalsituation angespannt. Bei Vorderhunsrück kehrt Keeper Julian Retzmann zurück, bei Ersatz-Schlussmann Lorenz Gockeln ist die Schulterverletzung indes nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Ein Torwartproblem haben indes die Gäste: Alex Schwertel wird noch mehrere Wochen, ebenfalls wegen einer Schulterverletzung, ausfallen, Sebastian König ist beruflich verhindert. Entweder wird Silas Hemmerle aus der Zweiten oder ein Feldspieler im Tor stehen.

SV Masburg – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (So., 15.15 Uhr). Wenn es für Niederburg noch so etwas wie einen Strohhalm im Abstiegskampf gibt, dann hat die Mannschaft von Chris Bokumabi den mit dem Sieg gegen Sohren ergriffen. Da allerdings auch die Konkurrenz immer wieder punktet, beträgt der Abstand zum rettenden Ufer weiterhin neun Zähler. Bedeutet also auch: Die SG müsste in Masburg mit einem Dreier nachlegen. Allerdings werden die Gäste auf ihren Keeper Pascal Neber verzichten müssen, der hatte gegen Sohren wegen einer Notbremse Rot gesehen, für ihn könnte Marcus Samoila zwischen die Pfosten rücken. Bei den Gastgebern entspannt sich die Personalsituation ein wenig: Daniel Gorges, Jan Eckerskorn und Marvin Schuster kommen gegenüber dem 1:4 in Löf zurück. Spielertrainer Matthias Bender sagt: „Wir tun uns gegen Niederburg immer schwer, haben im Hinspiel Punkte liegen lassen und noch eine Rechnung offen.“