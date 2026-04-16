Wird auch Spieltag 21 in der Kreisliga A Staffel 6 wieder so kurios? Die Paarungen jedenfalls sind mit zwei Kellerduellen und dem Spitzenspiel zwischen Mosel Löf und Binningen durchaus verheißungsvoll.
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Es geht extrem eng zu in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, in der die Mannschaften nach dem vergangenen Spieltag noch einmal enger zusammengerückt sind. Gerade einmal 21 Punkte trennen den Ersten Binningen und den Letzten Weiler voneinander – man muss in europäischen Ligen schon lange suchen, um eine ähnliche Konstellation zu finden.