Kreisliga A Staffel 6 So spannend wie fast keine andere Liga Sina Ternis 16.04.2026, 13:00 Uhr

i Nach dem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen die Spvgg Cochem (Nummer 17 Badr Al Samou) gastiert die SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (von links mit Torwart Robin Hammen, Steven Tittel und Simon Engelmann) am Freitag (20 Uhr) zum nächsten Kellerduell bei der SG Hausbay-Pfalzfeld/Brausnhorn/Bickenbach. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Wird auch Spieltag 21 in der Kreisliga A Staffel 6 wieder so kurios? Die Paarungen jedenfalls sind mit zwei Kellerduellen und dem Spitzenspiel zwischen Mosel Löf und Binningen durchaus verheißungsvoll.

Es geht extrem eng zu in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, in der die Mannschaften nach dem vergangenen Spieltag noch einmal enger zusammengerückt sind. Gerade einmal 21 Punkte trennen den Ersten Binningen und den Letzten Weiler voneinander – man muss in europäischen Ligen schon lange suchen, um eine ähnliche Konstellation zu finden.







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