SG Zell/Bullay/Alf Siweris sagt ab, Konrath übernimmt wieder Sina Ternis 23.06.2026, 11:08 Uhr

i Eigentlich wollte Daniel Konrath wieder zurück zu seiner zweiten Mannschaft. Doch daraus wird jetzt nichts. Nach dem Rückzieher von Benjamin Siweris übernimmt er ab der kommenden Saison die erste Mannschaft komplett. B&P Schmitt

Überraschend war das Trainer-Aus von Sascha Schmitz drei Spieltage vor Schluss, genauso überraschend ist nun die Absage der Zusage des geplanten Nachfolgers Benjamin Siweris. Doch A-Klässler SG Zell hat schon eine (interne) Lösung gefunden.

Eigentlich waren die Weichen für die kommende Saison bereits Ende Mai gestellt. Da präsentierte der Fußball-A-Ligist SG Zell/Bullay/Alf mit Benjamin Siweris einen neuen Trainer, der die Nachfolge von Sascha Schmitz beziehungsweise von Interimscoach Daniel Konrath übernehmen sollte.







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