Überraschend war das Trainer-Aus von Sascha Schmitz drei Spieltage vor Schluss, genauso überraschend ist nun die Absage der Zusage des geplanten Nachfolgers Benjamin Siweris. Doch A-Klässler SG Zell hat schon eine (interne) Lösung gefunden.
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Eigentlich waren die Weichen für die kommende Saison bereits Ende Mai gestellt. Da präsentierte der Fußball-A-Ligist SG Zell/Bullay/Alf mit Benjamin Siweris einen neuen Trainer, der die Nachfolge von Sascha Schmitz beziehungsweise von Interimscoach Daniel Konrath übernehmen sollte.