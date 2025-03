SGN: Mit Selbstvertrauen zum Tabellendritten

Drei Punkte beträgt der Rückstand derzeit zum rettenden Ufer in der Fußball-Kreisliga Staffel 4. Den zu verkürzen, dürfte eine Herausforderung werden für die SG Nörtershausen, die beim Tabellendritten FC Urbar gastiert.

Geht die Mission „Punkte sammeln für den Klassenerhalt“ in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 am Sonntag (15 Uhr) für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen weiter? Die Aufgabe dürfte zumindest noch einmal deutlich schwerer werden als beim knappen 1:0-Sieg in der Vorwoche gegen die SG Rhens/Spay. Denn dieses Mal reist das Schlusslicht zum Tabellendritten FC Rheinhöhen Urbar.

Urbar kann sich durchaus noch berechtigte Hoffnungen auf Rang eins machen, hat gerade einmal drei Punkte Rückstand auf Primus Rot-Weiss Koblenz II. Im Hinspiel allerdings erkämpfte sich Nörtershausen ein 1:1. „Wir wollen das Selbstvertrauen aus dem Pokalsieg gegen Bremm und dem ersten Ligaspiel mitnehmen und müssen punkten, egal, wie der Gegner heißt“, sagt Trainer Andreas Conrad, dessen Team weiterhin Träger der Roten Laterne ist, den Abstand zum rettenden Ufer aber auf drei Punkte verkürzen konnte. Der Coach muss in Urbar auf Stefan Röhrig (Urlaub) verzichten, dafür kehrt Tobias Vogt zurück.