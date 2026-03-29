Es war der Spieltag der Kellerkinder in der A Staffel 9: Mont Royal gewann gegen den Tabellenzweiten, Zell erkämpfte sich beim Ersten SV Wittlich immerhin einen Punkt. Verschiebungen gab’s unten zwar nicht, aber einen Schub für die Moral bestimmt.
Lesezeit 3 Minuten
Durchaus überraschende Ergebnisse erzielten die drei COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Mont Royal besiegte den Tabellenzweiten Neumagen-Dhron mit 2:1, Zell trotzte dem Spitzenreiter SV Wittlich ein Unentschieden ab und Bremm kam auch dank einer strittigen Schiedsrichterentscheidung in Altrich nicht über ein 1:1 hinaus.