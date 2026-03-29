Kreisliga A Staffel 9 SG Zell überrascht mit dem 2:2 beim Spitzenreiter Sina Ternis 29.03.2026, 20:15 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Es war der Spieltag der Kellerkinder in der A Staffel 9: Mont Royal gewann gegen den Tabellenzweiten, Zell erkämpfte sich beim Ersten SV Wittlich immerhin einen Punkt. Verschiebungen gab’s unten zwar nicht, aber einen Schub für die Moral bestimmt.

Durchaus überraschende Ergebnisse erzielten die drei COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Mont Royal besiegte den Tabellenzweiten Neumagen-Dhron mit 2:1, Zell trotzte dem Spitzenreiter SV Wittlich ein Unentschieden ab und Bremm kam auch dank einer strittigen Schiedsrichterentscheidung in Altrich nicht über ein 1:1 hinaus.







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