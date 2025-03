Während sich die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 nach oben orientieren will, geht es für die SG Zell darum, nicht nach unten abzurutschen. Die Personalsorgen sind allerdings groß vor dem Heimspiel gegen Hetzerath.

Zwei Heimspiele, zwei ganz unterschiedliche Vorzeichen für die beiden Cochem-Zeller Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Während Bremm gegen Trittenheim den zweiten Erfolg nach Gang anpeilt, ist Zell – auch aufgrund der schwierigen Personalsituation – gegen den Tabellenzweiten Hetzerath wohl nur in der Außenseiterrolle.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Hetzerath (So., 14.30 Uhr, in Zell). Die Personalsituation ist auch vor dem Heimspiel gegen Hetzerath das bestimmende Thema bei der SG Zell. Schon in der Vorwoche beim 1:4 gegen Primus Niederemmel hatten das Trainerduo Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog auf zahlreiche Leistungsträger verzichten müssen – und die Situation bleibt auch dieses Mal weiter angespannt: Dominik Binz, Jonas Münster, Jordan Baumstark, Niklas Batz, Finn Scheid, Jonas Klein und Finn Mayer drohen auszufallen oder fallen aus. „Wir müssen schauen, wer da ist und dementsprechend aufstellen“, sagt Fahrenkrog vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten.

Wichtig sei es, trotz der aktuell schwierigen Situation, positiv zu bleiben und zu lernen, auch mit Rückschlägen umzugehen. „Wir sollten Spaß miteinander haben und das Bestmögliche zu versuchen, auch indem jeder seinen Nebenmann unterstützt“, so der spielende Co-Trainer. Immerhin: Die SG hat weiterhin einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Abstiegsplatz und das bei noch neun ausstehenden Spielen.

SG Bremm – SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich (So., 14.45 Uhr). Auch wenn der Sieg gegen Lüxem II, der zugleich das Ende einer langen Durststrecke bedeutete, wichtig für das Selbstvertrauen der SG Bremm war, wurde er doch relativ teuer bezahlt: Philipp Liel, Marcel Kranz, Rainer Zenz und Tim Straub hatten sich unter der Woche verletzt vom Training abgemeldet, zumindest bei Zenz (blauer Zeh) und Straub (Knieprobleme) geht Coach Jan Braun nicht davon aus, dass sie für das Heimspiel gegen Trittenheim fit werden. Ebenfalls nicht dabei sind Jan Goldschmidt, der verletzungsbedingt schon gegen Lüxem II passen musste, sowie Hendrik Knaf. Allerdings kehren Kilian Schneiders, Paul Straub, Maximilian Scherrer, Christian Franzen, Gianluca Knapp und Marius Schneider wieder zurück.

„Schön, dass wir so einen großen Kader haben“, sagt Braun, der allerdings auch weiß, dass die Mannschaft wieder kräftig durchgerüttelt werden wird und dass Konstanz gerade kein Thema ist: „Das hatten wir schon während der kompletten Vorbereitung, damit müssen wir zurechtkommen. Und es ist sicherlich besser, als keine Spieler zur Verfügung zu haben.“ Ganz unabhängig vom Personal würde er den Sieg gegen Lüxem II nun gerne vergolden und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge, Pokal inklusive, ist es für die SG das erste Liga-Heimspiel des Jahres. „Und da wollen wir unseren Zuschauern natürlich eine gute Leistung zeigen“, sagt Braun.