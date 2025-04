Während sich die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 gegen den Tabellenzweiten Hetzerath ein Achtungs-Remis erkämpfte, musste die stark ersatzgeschwächte SG Zell gegen den Tabellenletzten Thalfang eine Niederlage hinnehmen.

SG Zell/Bullay/Alf – SG Thalfang 1:2 (1:0). Nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten ruft Zells spielender Co-Trainer Klaus Fahrenkrog den Abstiegskampf aus. Ein Blick auf die Tabelle zeigt allerdings, dass der Vorsprung der SG derzeit noch relativ komfortabel ist: Acht Zähler sind es bis zum SV Lüxem II, der derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Allerdings hat der SV immerhin einen Punkt geholt und den Rückstand somit um einen Zähler verkürzt. Fahrenkrog mahnt sicherlich auch deswegen zur Vorsicht, weil seine Mannschaft personell derzeit enorm gebeutelt ist, immer wieder mit Akteuren aus zweiter Mannschaft und von den Alten Herren auffüllen muss.

Dennoch kam die SG gut ins Spiel, ging durch Peter Fuhrmann nach 21 Minuten in Führung und hätte sogar das 2:0 und 3:0 nachlegen könnten, doch jedes Mal war Thalfangs Schlussmann Niklas Bollig zur Stelle und hielt seinem Team den knappen Rückstand fest. Nach Wiederanpfiff schafften es die Gastgeber nicht, an die Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. „Nach den beiden schnellen Gegentoren kamen wir dann auch nicht mehr ins Spiel zurück“, sagte Fahrenkrog, der hofft, dass mit Jonas Münster und Dominik Binz zwei Akteure zumindest wieder ins Training einsteigen und perspektivisch dann auch in den Kader zurückkehren können.

Tore: 1:0 Peter Fuhrmann (21.), 1:1 Bernhard Krause (61.), 1:2 Florian Haumann (64.).

SG Bremm – SV Hetzerath 0:0. Es war die Reaktion, die sich Jan Braun nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge erhofft hatte, auch wenn spielerisch sicherlich noch Luft nach oben war. Das lag allerdings auch daran, dass der Bremmer Rasen schwer zu bespielen war und dass die Gastgeber vor allem mit vielen langen Bällen agierte. „Es gab generell sehr viele Fehlpässe und nur wenige Chancen auf beiden Seiten“, sagte Braun, dem auf beiden Seiten im letzten Drittel die letzte Konsequenz fehlte. Die hatte Hetzerath auch deswegen nicht, weil Bremm in der Defensive gut stand und die hohen Bälle allesamt wegverteidigte. Die größte Chance hatte seine Mannschaft durch Felix Probst und nach rund einer Stunde. Der Offensivakteur lief allein auf den gegnerischen Torwart zu, schob die Kugel allerdings knapp neben das Tor. Dennoch konnte Braun gut mit dem Remis leben: „Wenn sich alle auf den Fußball konzentrieren, funktioniert es und es zeigt mir, dass die jüngsten beiden Partien ein Ausrutscher waren und wir eigentlich andere Ansprüche haben.“ Bremm bleibt damit Sechster und hat elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.