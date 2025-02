Nachholspiel in A Staffel 9 SG Zell: Bei einem Sieg winkt vorerst Rang vier 20.02.2025, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Zwei Wochen früher als der Rest startet die SG Zell in die Restrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Mit einem Sieg im Nachholspiel beim SV Wittlich könnte die Mannschaft von Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog sogar auf Rang vier vorrücken.

Der SG Zell/Bullay/Alf winkt kurzfristig der Sprung auf Rang vier in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Dann nämlich, wenn sie ihr Nachholspiel am Sonntag (14.45 Uhr) beim Tabellenzehnten SV Wittlich gewinnt. Aktuell steht die Mannschaft des Trainerduos Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog auf dem siebten Rang – und das zeigt, wie eng es in der Liga zugeht.

