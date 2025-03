SG Nörtershausen will zur Aufholjagd blasen

Optimismus herrscht vor bei der SG Nörtershausen. Die will in den kommenden elf Partien noch so viele Punkte sammeln, dass sie am Ende überm Strich der Tabelle der Kreisliga A Staffel 4 steht. Der Anfang soll am Sonntag gegen Rhens gemacht werden.

Der Plan ist klar bei Schlusslicht SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen: Die Mannschaft von Coach Andreas Conrad möchte in den noch verbleibenden elf Partien in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 zur Aufholjagd blasen und am Ende der Saison überm Strich stehen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer Rang elf und vor dem ersten Spiel des Jahres, das am Sonntag (14.30 Uhr) den Tabellenfünften SG Rhens nach Nörtershausen führt. „Wir wollen die guten Leistungen der Vorbereitung mit ins erste Saisonspiel nehmen und zeigen, dass mit uns in der Rückrunde zu rechnen sein wird“, so Conrads Kampfansage an die Konkurrenz.

Die Mannschaft habe sich in den Testspielen und auch beim 4:2-Sieg im Kreispokal-Viertelfinale gegen die SG Bremm Selbstvertrauen geholt und gezeigt, dass sie in der Lage ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Zudem kehren mit Fabian Schneider, Dominik Bersch und Lukas Neiser drei Akteure gegenüber der Vorwoche zurück, Tobias Vogt fehlt hingegen.