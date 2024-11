Blick nach oben und nach unten am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Der Sieger des Hits Braunshorn (2.) gegen Morshausen (3.) kann die Tabellenführung übernehmen, weil Spitzenreiter Oberwesel erst am Dienstag (20 Uhr) in Cochem antritt. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell Ober Kostenz gegen Niederburg – und damit Vorletzter gegen Letzter. Niederburg geht die wichtige Partie mit einem neuen Spielertrainer an.