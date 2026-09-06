Michael Minke ist nicht mehr Trainer bei der SG Dickenschied/Gemünden. Auf die Entlassung unter der Woche folgte direkt die Präsentation des Neuen: Werner Kühn soll bis Winter übernehmen – der Erfolg jedenfalls stellte sich sofort ein.
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Noch eine Mannschaft ist nach fünf absolvierten Partien in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ohne Niederlage: der Aufsteiger und neue Tabellenführer SV Strimmig. Die erste Pleite musste indes Baybachhöhe hinnehmen – ausgerechnet gegen den bis dahin noch punktlosen Tabellenletzten Dickenschied/Gemünden.