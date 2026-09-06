Kreisliga A Staffel 6 SG Dickenschied feiert nach Trainerwechsel ersten Sieg Sina Ternis 06.09.2026, 21:05 Uhr

i Die SG Rheinblick (in Schwarz mit Julian Stüber) schlug die SG Bremm in Niederburg verdient mit 2:0. Stüber markierte nach 25 Minuten das 1:0. Rheinblick verbesserte sich auf Rang zwei. Bremm wartet auch nach dem fünften Spieltag auf das erste Saisontor und ist Tabellenvorletzter. hjs-Foto

Michael Minke ist nicht mehr Trainer bei der SG Dickenschied/Gemünden. Auf die Entlassung unter der Woche folgte direkt die Präsentation des Neuen: Werner Kühn soll bis Winter übernehmen – der Erfolg jedenfalls stellte sich sofort ein.

Noch eine Mannschaft ist nach fünf absolvierten Partien in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ohne Niederlage: der Aufsteiger und neue Tabellenführer SV Strimmig. Die erste Pleite musste indes Baybachhöhe hinnehmen – ausgerechnet gegen den bis dahin noch punktlosen Tabellenletzten Dickenschied/Gemünden.







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