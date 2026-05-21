Kreisliga A Staffel 6 Sechs Teams zittern, dramatisches Finale im Keller Sina Ternis 21.05.2026, 15:00 Uhr

i Die SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (in Blau, von links mit Jannik Wust und Niklas Bast) stemmt sich gegen den Abstieg, muss aber am letzten Spieltag gegen den TuS Rheinböllen (mit Philipp Scherer) am Samstag (17 Uhr) in Unzenberg gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Christian Kiefer

6 on 14 Teams sind es, die sich am letzten Spieltag entspannt zurücklehnen können, für alle anderen geht es noch was. Und 12 Teams sind in die Spiele involviert, in denen es noch um etwas geht – irgendwo zwischen Hoffen und Bangen.

Spannung pur ist in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am Samstag (alle Spiele um 17 Uhr) angesagt und das sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller. Oben hat Binningen die Nase gegenüber Morshausen vorn, ein Punkt gegen Vorderhunsrück würde schon zur Meisterschaft reichen.







Artikel teilen

Artikel teilen