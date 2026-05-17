Es gibt den großen Showdown am letzten Spieltag der Kreisliga A Staffel 6. Denn da kämpfen noch sechs Mannschaften um den Klassenerhalt. Die schlechtesten Karten hat dabei die Spvgg Cochem.
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Auch der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 hat noch keine Entscheidungen gebracht, im Gegenteil: Im Keller läuft alles auf ein dramatisches Finale raus. Cochem ist nach der Niederlage bei Mosel Löf auf den letzten Rang abgerutscht, Ellenz-Poltersdorf bezwang Hausbay und zog die SG wieder ganz tief rein in den Abstiegssumpf, und auch Weiler sowie Ober Kostenz/Unzenberg waren erfolgreich.