Kreisliga A Staffel 6 Sechs Teams müssen im Keller noch zittern Sina Ternis 17.05.2026, 20:12 Uhr

i Kein Problem für den SV Binningen: Der Tabellenführer um Doppeltorschütze René Risser (in Blau) gewann mit 7:1 beim SSV Boppard. Ein Punkt daheim gegen Vorderhunsrück reicht Binningen am Samstag (17 Uhr) zum Aufstieg in die Bezirksliga Mitte. Sascha Berkele

Es gibt den großen Showdown am letzten Spieltag der Kreisliga A Staffel 6. Denn da kämpfen noch sechs Mannschaften um den Klassenerhalt. Die schlechtesten Karten hat dabei die Spvgg Cochem.

Auch der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 hat noch keine Entscheidungen gebracht, im Gegenteil: Im Keller läuft alles auf ein dramatisches Finale raus. Cochem ist nach der Niederlage bei Mosel Löf auf den letzten Rang abgerutscht, Ellenz-Poltersdorf bezwang Hausbay und zog die SG wieder ganz tief rein in den Abstiegssumpf, und auch Weiler sowie Ober Kostenz/Unzenberg waren erfolgreich.







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