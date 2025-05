Während die Bremmer Zuschauer nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die B-Klasse ein Torfestival mit schlechtem Ausgang für die Gastgeber erleben mussten, fuhr die SG Zell zu Hause gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Staffel 9, den SV Mehring, einen überraschenden und nicht unverdienten Sieg ein.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Mehring 2:1 (2:0). Durch den Sieg in Bullay ist der Klassenerhalt der SG auch rechnerisch in trockenen Tüchern: Zell hat in der Tabelle einen Platz gutgemacht, ist auf Rang zehn gesprungen – mit zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf. Für die Gäste war es im Kampf um Relegationsrang zwei ein kleiner Rückschlag, denn Hetzerath ist nun punktgleich und Föhren nur noch einen Punkt hinter Mehring. Das allerdings war dem spielenden Co-Trainer der Gastgeber, Klaus Fahrenkrog, ziemlich egal. Der freute sich, dass der Matchplan vor allem in Halbzeit eins komplett aufgegangen ist. „Wir haben mutig attackiert und hatten phasenweise auch schöne Ballstafetten“, so Fahrenkrog. Hinzu kam ein blendend aufgelegter Schlussmann Florian Binzen, der beim 0:0 eine Mehringer Großchance vereitelte. Durch zwei Standards gingen dann aber die Gastgeber in Führung, einmal verwandelte Marcel Michalski einen Foulelfmeter, einmal war es Oleksandr Lavrinenko nach einem Eckball. Nach Wiederanpfiff kam Mehring dann stärker auf und zum verdienten Anschlusstreffer, doch am Ende hatte Zell das Glück des Tüchtigen, überstand noch die eine oder andere brenzlige Situation – und hatte in Binzen einen starken Rückhalt. Bereits am Mittwoch geht es für die SG weiter: mit dem Nachholspiel in Veldenz bei Morbach II.

Tore: 1:0 Marcel Michalski (40.), 2:0 Oleksandr Lavrinenko (42.), 2:1 Felix Hübner (60.).

SG Bremm – SV Wittlich 4:5 (2:1). Eigentlich war alles angerichtet für ein Fußballfest auf dem Bremmer Rasen: Die zweite Mannschaft hatte kurz zuvor durch einen Sieg gegen Wittlich II den Aufstieg in die B-Klasse perfekt gemacht, das Wetter war bestens, die Zuschauer in guter Stimmung und die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. Doch die schafften es nur, die Führung bis zur 52. Minute zu verteidigen. Da nämlich drehte Wittlich das Spiel mit zwei Toren binnen fünf Minuten, ging seinerseits mit 3:2 in Führung. Bremm kam aber zurück, schoss sich durch Marcel Kranz und Rico Fuhrmann wieder auf die vermeintliche Siegerstraße. Dann allerdings bekam Torschütze Kranz Gelb-Rot, aus Sicht von Coach Jan Braun der Knackpunkt des Spiels. Denn in der Folge kassierte seine Mannschaft zwei weitere Treffer und ging als Verlierer vom Platz. „Mir hat die defensive Leistung, der Wille, das eigene Tor verteidigen zu wollen, gefehlt“, monierte Braun.

Tore: 1:0 und 2:0 Maurice Mertens (8., 24.), 2:1 Niklas Servatius (31.), 2:2 Louis Plattes (52.), 2:3 Servatius (57.), 3:3 Marcel Kranz (62.), 4:3 Rico Fuhrmann (64.), 4:4 und 4:5 Plattes (68., 89.).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Marcel Kranz (73./Bremm).