Kreisliga A Staffel 6 Schüttelt Boppard fürs Derby Asse aus dem Ärmel? Sina Ternis 01.09.2026, 10:04 Uhr

i Am 9. November des vergangenen Jahres standen sich der SSV Boppard (in Grün-Weiß mit Gabriel Petrovici) und der SC Weiler das letzte Mal gegenüber, Boppard gewann 6:1. Nun kommt es am Mittwoch (19.30 Uhr) im Bomag-Stadion zur Neuauflage des Derbys, das vom Wochenende vorgezogen wurde. Ob Petrovici, der eigentlich seine Karriere beendet hat, ausnahmsweise mitwirken wird? hjs-Foto

Erfordern besondere Duelle auch besondere Maßnahmen? Weilers Coach Michael Hohl geht vor dem A-Staffel-6-Derby am Mittwoch in Boppard genau davon aus und erwartet die Gastgeber personell verstärkt.

Vorfreude und eine gesunde Anspannung – so lässt sich die Gemütslage vor dem Derby zwischen dem SSV Boppard und dem SC Weiler wohl am besten zusammenfassen. Weil am Wochenende bei den Gastgebern ein Junggesellenabschied ansteht, wurde die Partie des fünften Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 auf Mittwoch (19.







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