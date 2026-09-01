Erfordern besondere Duelle auch besondere Maßnahmen? Weilers Coach Michael Hohl geht vor dem A-Staffel-6-Derby am Mittwoch in Boppard genau davon aus und erwartet die Gastgeber personell verstärkt.
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Vorfreude und eine gesunde Anspannung – so lässt sich die Gemütslage vor dem Derby zwischen dem SSV Boppard und dem SC Weiler wohl am besten zusammenfassen. Weil am Wochenende bei den Gastgebern ein Junggesellenabschied ansteht, wurde die Partie des fünften Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 auf Mittwoch (19.