Schmitz hofft auf Rückkehr von Binz und Budinger

Mit wenigstens einem Punkt würde sich Zells Trainer Sascha Schmitz nach einem schwierigen Jahr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 in die Winterpause verabschieden. Auch in Bremm und Mont Royal hofft man auf ein positives Ende des Jahres.
Noch einmal müssen die drei COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 vor der Winterpause ran – und sie stehen allesamt vor durchaus herausfordernden Aufgaben am 15. Spieltag. Eins der drei Teams hat bereits jetzt einen Abgang im Winter zu verzeichnen.