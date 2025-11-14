Kreisliga A Staffel 9 Schmitz hofft auf Rückkehr von Binz und Budinger 14.11.2025, 09:18 Uhr

i Louis Gaudenzi (in Schwarz) am Ball verlässt das Schlusslicht SG Mont Royal und wechselt innerhalb der A Staffel 6 in der Winterpause zum Tabellenzweiten SV Wittlich. Der junge Mittelfeldspieler hat sein Ende April nicht mehr gespielt, damals zog er sich in der B-Klasse im Auswärtsspiel bei der SG Zell II einen Beinbruch zu. Dennis Irmiter

Mit wenigstens einem Punkt würde sich Zells Trainer Sascha Schmitz nach einem schwierigen Jahr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 in die Winterpause verabschieden. Auch in Bremm und Mont Royal hofft man auf ein positives Ende des Jahres.

Noch einmal müssen die drei COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 vor der Winterpause ran – und sie stehen allesamt vor durchaus herausfordernden Aufgaben am 15. Spieltag. Eins der drei Teams hat bereits jetzt einen Abgang im Winter zu verzeichnen.







