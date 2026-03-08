Der erste Spieltag nach der Winterpause hatte es in sich in der Kreisliga A Staffel 6. Vor allem die Kellerkinder begehrten auf und machen damit das untere Tabellendrittel noch enger.
Einen Wechsel hat es an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gegeben, wo der SV Binningen nach dem 1:0 gegen Ober Kostenz/Unzenberg und dem Morshausener 1:1 in Rheinböllen wegen des besseren Torverhältnisses die Nase vorn hat. Im Keller sorgte der SC Weiler mit einem Sieg in Blankenrath für die große Überraschung.