Kreisliga A Staffel 6 Schlusslicht Weiler gewinnt in Unterzahl in Blankenrath Sina Ternis 08.03.2026, 19:48 Uhr

i Falk Pütz (blaues Trikot) und sein SSV Ellenz-Poltersdorf mussten sich auf dem Dickenschieder Hartplatz im Aufsteigerduell mit 0:2 der SG Dickenschied/Gemünden geschlagen geben. Dickenschied verbesserte sich auf Rang fünf, Ellenz bleibt Tabellenvorletzter. Dennis Irmiter

Der erste Spieltag nach der Winterpause hatte es in sich in der Kreisliga A Staffel 6. Vor allem die Kellerkinder begehrten auf und machen damit das untere Tabellendrittel noch enger.

Einen Wechsel hat es an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gegeben, wo der SV Binningen nach dem 1:0 gegen Ober Kostenz/Unzenberg und dem Morshausener 1:1 in Rheinböllen wegen des besseren Torverhältnisses die Nase vorn hat. Im Keller sorgte der SC Weiler mit einem Sieg in Blankenrath für die große Überraschung.







