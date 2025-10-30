Bereits seit der Vorwoche steht die SG Morshausen als Herbstmeister der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 fest. Für Coach Andy Felgner ein Muster ohne Wert – und doch ein Zeichen für die größte Konstanz unter allen Mannschaften.
Der letzte Spieltag der Hinrunde geht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 über die Bühne – und den will die eine oder andere Mannschaft nutzen, um ihre Bilanz noch ein wenig aufzupolieren. So auch der TuS Kirchberg II, der sich mit einem Sieg gegen Ligaschlusslicht SC Weiler ein wenig Luft verschaffen möchte.