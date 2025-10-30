Kreisliga A Staffel 6 SC Weiler zieht auch im Nachholspiel den Kürzeren 30.10.2025, 11:11 Uhr

i Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TuS Kirchberg II (in Blau, von links mit Tjark Klein und Patrick Sehn-Henn) fährt der Tabellenvierte SV Blankenrath (von rechts mit Sebastian Vogt, Jens Mansour und Maurice Mazanek) zum Hinrundenausklang am Sonntag (15 Uhr) zum Drittletzten Boppard. Der Fünftletzte Kirchberg II empfängt am Sonntag (12.30 Uhr) das Schlusslicht Weiler. Dennis Irmiter

Bereits seit der Vorwoche steht die SG Morshausen als Herbstmeister der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 fest. Für Coach Andy Felgner ein Muster ohne Wert – und doch ein Zeichen für die größte Konstanz unter allen Mannschaften.

Der letzte Spieltag der Hinrunde geht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 über die Bühne – und den will die eine oder andere Mannschaft nutzen, um ihre Bilanz noch ein wenig aufzupolieren. So auch der TuS Kirchberg II, der sich mit einem Sieg gegen Ligaschlusslicht SC Weiler ein wenig Luft verschaffen möchte.







