Es waren natürlich einige Namen kursiert, als es um die Nachfolge von Coach Tam Nsaliwa bei der Spvgg Cochem ging. Den von Bernd Horbert dürften dabei die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben, schließlich war der zuletzt nur in der Zuschauerrolle.
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Es ist schon viele Jahre her, so viel ist jedenfalls klar, dass der Lutzerather Bernd Horbert einem Traineramt nachgegangen ist. „Es könnte Reil gewesen sein“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Bis 2010 trainierte der heute 66-Jährige den damaligen A-Ligisten, ehe er kurz vorm Saisonende entlassen wurde.