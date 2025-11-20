Kreisliga A Staffel 6 Rheinböllens Torwart Sonne im Winter nach Kirchberg 20.11.2025, 09:45 Uhr

i Torwart Leon Sonne wechselt im Winter vom A-Klässler TuS Rheinböllen zum Rheinlandligisten TuS Kirchberg. Dennis Irmiter

Mit einem Sieg im Nachholspiel am Samstag in der A6 beim TuS Rheinböllen (5.) will der SSV Boppard (12.) die „katastrophale Hinrunde" noch halbwegs retten. Rheinböllen hat einen Abgang im Winter zu vermelden.

Wenn man es genau nimmt, wurde die Partie zwischen dem TuS Rheinböllen (5.) und dem SSV Boppard (12.) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zweimal verlegt. Zunächst bei der Spielplanbesprechung von Sonntag auf Freitag und dann auf das erste Wochenende, nachdem die anderen Vereine bereits in der Pause sind.







