Bis auf Braunshorn haben alle Mannschaften im Tabellenkeller der Kreisliga A Staffel 6 verloren – und so bleibt alles beim Alten. Die Teams ganz unten haben weiter Anschluss, die Teams darüber können lange nicht durchatmen.
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Der erste Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 brachte nur wenig Verschiebungen. Einer der Gewinner war sicherlich die SG Braunshorn, die durch den Sieg in Dickenschied auf Rang acht gesprungen ist. Alle übrigen Teams aus der zweiten Tabellenhäfte haben verloren, oben riss Rheinböllens Serie.