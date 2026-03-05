Es geht wieder los in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, wo es in Dickenschied und in Kirchberg zu zwei spannenden Kellerduellen kommen wird. Oben hat Primus Morshausen die schwerste Aufgabe vor der Brust.
Lesezeit 6 Minuten
Mit sechs statt eigentlich geplanten sieben Partien startet die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 aus der Winterpause. Das Spiel zwischen dem SSV Boppard und der Spvgg Cochem wurde zunächst auf Wunsch der Gäste, anschließend auf Wunsch der Gastgeber – da fliegen einige Akteure zum Mailander Stadtderby – auf 15.