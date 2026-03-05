Kreisliga A Staffel 6 Rheinböllen will letzte Chance im Aufstiegskampf wahren Sina Ternis 05.03.2026, 17:00 Uhr

i Schnelles Wiedersehen an gleicher Stätte: Am vergangenen Sonntag setzte sich der SV Binningen im Kreispokal-Viertelfinale durch ein Tor von Markus Thönnes (in Blau) mit 1:0 gegen die SG Ober Kostenz/Kappel/ Unzenberg/Sargenroth (von links mit Niklas Bast und Steven Tittel) knapp durch. Nun kommt es am Sonntag um 13 Uhr auf dem Kaisersescher Kunstrasen zum erneuten Duell, diesmal in der Meisterschaft. Binningen ist Zweiter, Ober Kostenz/Unzenberg Elfter. Sascha Berkele

Es geht wieder los in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, wo es in Dickenschied und in Kirchberg zu zwei spannenden Kellerduellen kommen wird. Oben hat Primus Morshausen die schwerste Aufgabe vor der Brust.

Mit sechs statt eigentlich geplanten sieben Partien startet die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 aus der Winterpause. Das Spiel zwischen dem SSV Boppard und der Spvgg Cochem wurde zunächst auf Wunsch der Gäste, anschließend auf Wunsch der Gastgeber – da fliegen einige Akteure zum Mailander Stadtderby – auf 15.







Artikel teilen

Artikel teilen