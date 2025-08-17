Die größte Überraschung des zweiten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gab es sicherlich bereits am Freitagabend, denn da schenkte der TuS Rheinböllen der SG Hausbay gleich sieben Tore ein. Tabellenführer sind aber mit Kirchberg II und Boppard – beide haben zusammen mit Morshausen noch eine weiße Weste – ausgerechnet die Teams, die vor der Saison tiefgestapelt hatten. Der Spieltag im Überblick:

TuS Rheinböllen – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach 7:0 (3:0). Man of the match war Rheinböllens Christoph Bittner, der sich gleich fünfmal in die Torschützenliste eintrug – und den Vorjahresvierten Hausbay damit schon in eine kleine Krise schoss. Denn die Mannschaft von Coach Mirko Bernd musste nun zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, während sich Rheinböllen von der Auftaktpleite rehabilitierte. „Gerade nach dem schwachen Auftritt in Cochem war die Reaktion wichtig“, sagte TuS-Trainer Tobias Lautz, der selbst überrascht war von dem starken Spiel seiner Mannschaft: „Das, was wir in der Vorwoche haben vermissen lassen, haben wir dieses Mal auf den Platz gebracht.“ Sowohl offensiv, alle Treffer, sogar die Aktionen vor den Foulelfmetern, waren laut Lautz gut rausgespielt und defensiv ließ seine Mannschaft lediglich eine Chance zu. Einziges Manko: die Gelb-Rote Karte gegen Innenverteidiger Julian Hohns in der Schlussminute. Ansonsten gab es für Lautz nichts zu meckern, der war vollends überzeugt, mahnte aber vor zu viel Euphorie. „Wir müssen jetzt auch Konstanz in unsere Leistungen bringen.“

Für Bernd war es an seinem 53. Geburtstag ein bitterer Abend, „den wir uns selbst anheften müssen“. Die Hälfte der Gegentore seien wie schon beim 1:3 gegen Dickenschied „geschenkte Dinger ohne großen Gegnerdruck gewesen“. Gegen eine Mannschaft, die spielerisch reifer auftrat, war es dann auch nicht mehr möglich, zurückzukommen – erst recht nicht nach dem 0:4 direkt nach Wiederanpfiff.

Tore: 1:0 und 2:0 Christoph Bittner (8., 20./Foulelfmeter), 3:0 Nils Sehn (23.), 4:0 Maurice Müller (47.), 5:0, 6:0 und 7:0 Bittner (58., 68., 85./Foulelfmeter).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Julian Hohns (90./Rheinböllen).

TuS Kirchberg II – Spvgg Cochem 3:0 (1:0). Dafür, dass Kirchbergs Trainer Andreas Auler vor der Saison tief gestapelt hatte, läuft es bisher rund bei seinem Team, das mit sechs Punkten aus zwei Spielen weit oben in der Tabelle steht. Allerdings war Auler Sportsmann genug, um zu wissen, dass die Gäste aus Cochem schon ersatzgeschwächt angereist waren und nach 25 Minuten bereits zweimal verletzungsbedingt hatten wechseln müssen. „Das hat uns schon in die Karten gespielt.“ Einer, der runter musste, war Rachad Moussa Adamou – und das war Cochems Coach Tam Nsaliwa eine Erwähnung wert: „Rachad wird so häufig verletzt, weil er enorm schnell unterwegs ist und der Gegner das Tempo oft nicht erwartet. Er leidet jede Saison sehr, wird von allen Jungs am härtesten bestraft“, so Nsaliwa. Auch wenn sich die Verletzung im Krankenhaus als nicht allzu dramatisch herausgestellt habe, komme es einfach viel zu oft vor und solche Spieler müssten von den Schiedsrichtern mehr geschützt werden. Unabhängig davon sah der Cochemer Coach eine verdiente Niederlage, die er auch auf seine Kappe nahm: „Wir haben fußballerisch nicht das Niveau erreicht, das wir zu leisten im Stande sind. Und dann ist es mein Job, die Jungs kämpferisch einzustellen.“

Tore: 1:0 Tjark Klein (5.), 2:0 Benno Kleid (60.), 3:0 Klein (70.).

SG Mosel Löf – SSV Ellenz-Poltersdorf 4:0 (0:0). Es war das Spiel des Felix Horn, der binnen 29 Minuten gleich viermal für seine Mannschaft traf. „Er steht einfach immer da, wo der Ball hinkommt“, sagte sein Trainer Udo Seifert: „Felix hat den absoluten Torriecher, gerade in den Spielen, in denen sonst keiner trifft, ist er zur Stelle.“ Und so ein Spiel war es gegen einen engagierten Aufsteiger, der in der ersten Halbzeit defensiv gut gestanden und sogar nach vorne die eine oder andere gute Aktion für sich verbucht hatte. Vor allem nach Wiederanpfiff spielte der SSV zunächst einmal mutig nach vorne, traf in dieser Phase zweimal Aluminium durch Michael Zenz und hätte dem Spiel durchaus eine andere Wendung geben können. „Da waren wir wirklich kurz davor, Zählbares mitzunehmen“, sagte der Ellenzer Spielertrainer Daniel Schneiß. Der musste allerdings auch zugeben, dass der Löfer Sieg am Ende schon verdient war: „Die waren schon richtig stark, waren ständig unterwegs, hatten routinierte Abläufe. Das war für uns sehr kraftraubend.“ Seifert war entsprechend zufrieden, honorierte aber auch die starke Ellenzer Phase direkt nach Wiederanpfiff: „Da hatten wir Glück, aber danach haben wir die Kontrolle übernommen.“

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 Felix Horn (61., 73., 82., 90.).

SG Vorderhunsrück – SV Blankenrath 0:4 (0:2). Nichts zu holen war dieses Mal für die SG Vorderhunsrück, die sich Blankenrath deutlich und am Ende auch verdient geschlagen geben musste. Laut SV-Trainer Mario Weirich kam seiner Mannschaft auch der gegenüber dem Rasen in Lütz deutlich größere Platz in Sabershausen entgegen. „Auch wenn der holprig war, konnten wir den Ball laufen lassen und Fußball spielen“, sagte er. Bis auf einen Pfostenschuss, da stand es allerdings schon 4:0 für sein Team, machte er keine Vorderhunsrücker Möglichkeit aus.

Tore: 0:1 Maurice Mazanek (9.), 0:2 Philipp Dick (28.), 0:3 Jens Mansour (46.), 0:4 Benjamin Maßmann (72.).

SG Dickenschied/Gemünden – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 1:3 (0:1). Völlig unterschiedliche Bewertungen des Spiels hatten Dickenschieds Coach Michael Minke und sein Morshausener Gegenüber Andy Felgner. Während der Gäste-Trainer einen hochverdienten Sieg seiner Mannschaft sah, „bei dem wir die bessere Spielanlage hatten und Dickenschied nur mit hohen Bällen agiert hat“, war Minke der Ansicht, dass „Morshausen sich nicht beschweren darf, wenn es nach einer halben Stunde mit 0:2 zurückliegt“. Er hatte eine Menge gute Möglichkeiten für sein Team ausgemacht, mal nach Standards, mal schön herausgespielt. „Das ist dann auch das Einzige, was ich den Jungs vorwerfen kann: dass sie die Dinger nicht gemacht haben“, so Minke. Felgner indes war absolut zufrieden mit der Leistung seines Teams, sagte aber auch: „Wir hätten es noch deutlich höher gestalten können.“

Tore: 0:1 Darvin Erdle (45.), 1:1 Niclas Kiefer (75./Foulelfmeter), 1:2 Philipp Flaßhaar (86./Foulelfmeter), 1:3 Erdle (90.).

SSV Boppard – SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth 3:0 (1:0). Verkehrte Welt in Boppard, wo der unterlegene Gästetrainer Pascal Endres mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war, während Boppards Michael Hild gerade in Halbzeit eins noch ganz viel Luft nach oben sah. Allerdings hat der SSV mit Gabriel Petrovici einen Spieler in seinen Reihen, der aus wenig viel macht. So auch beim 1:0, als er einen Freistoß direkt versenkte. „Ich hatte extra davor gewarnt“, sagte Endres. Auch dem 2:0 war ein Freistoß Petrovicis vorausgegangen, „und das 3:0 fällt dann, weil wir aufmachen“, so der SG-Coach. Der konnte seinem Team lediglich vorwerfen, dass es vorne nicht getroffen hatte – auch wegen Julian Spöri im Bopparder Kasten, der zum zweiten Mal in Folge glänzend aufgelegt war und einige Ober Kostenzer Großchancen vereitelte. „Das Lob hatte er schon in der Vorwoche verdient“, so Hild.

Tore: 1:0 Gabriel Petrovici (9.), 2:0 und 3:0 Nikolas Block (53., 79.).

SV Binningen – SC Weiler 3:0 (1:0). Der SC Weiler wartet weiter auf den ersten Punkt, hatte sich die Niederlage in Binningen laut Spielertrainer Mario Lehnard aber mal wieder selbst zuzuschreiben: Vor allem nach dem frühen Gegentreffer sei seine Mannschaft gut im Spiel gewesen, leistete sich dann aber zu Beginn der zweiten Hälfte einen Patzer, als ein Abwehrspieler den Ball Binningens Carsten Kasper in den Fuß spielte und der problemlos zum 2:0 einschieben konnte. Auf der Gegenseite hatte Lehnard selbst dann die Chance zum Anschluss, verzog seinen Abschluss aber knapp: „Normalerweise mache ich solche Dinger rein, wenn man mich um 3 Uhr nachts weckt.“ So aber spielte es Binningen am Ende souverän runter und hätte das Ergebnis laut Trainer Dennis Kohlhaas auch noch höher gestalten können: „Aber das wäre ein Jammern auf hohem Niveau, wir haben zweimal zu null gespielt, haben vier Punkte, das passt schon.“

Tore: 1:0 Robin Blaschke (8.), 2:0 Carsten Kasper (53.), 3:0 Markus Thönnes (77.).