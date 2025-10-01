Kreisliga A Staffel 6 Rheinböllen gegen Boppard auf 22. November verlegt 01.10.2025, 13:00 Uhr

i Nach dem ersten Auswärtssieg beim TuS Kirchberg II (links Patrick Sehn-Henn, rechts Ahmad Taha) geht es für den TuS Rheinböllen um Kapitän Nico Poczkaj nicht am "Feiertag-Freitag" gegen den SSV Boppard im Duell der Bezirksliga-Absteiger weiter. Das Spiel wurde kurzfristig auf den 22. November verlegt. Kirchberg II gastiert am Sonntag (15 Uhr) in Sabershausen bei der SG Vorderhunsrück. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Über vier Tage erstreckt sich der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, an dem Ellenz-Poltersdorf, Weiler und Vorderhunsrück die Abstiegszone verlassen und Dickenschied/Gemünden sowie Binningen den Anschluss nach oben halten wollen.

Maximal entzerrt ist der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, der bereits am Donnerstag mit einem Duell eröffnet wird, das es in der Vorsaison dreimal gab. Eine Partie wurde sogar kurzfristig abgesagt: Der TuS Rheinböllen hat wegen Personalsorgen um Verlegung des Heimspiels gegen den SSV Boppard gebeten.







Artikel teilen

Artikel teilen