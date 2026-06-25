Rheinblick-Coach im Interview Rafael Sousa: „Wenn es passt, wirst du oben mitspielen“ Sina Ternis 25.06.2026, 11:51 Uhr

i Rafael Sousa war vor der vergangenen Saison zur SG Viertäler Oberwesel gekommen, übernahm die Mannschaft nach dem Aufstieg von der A-Klasse in die Oberliga. Nach einem Jahr ging es direkt wieder runter - und nun geht's in die neue SG, da will er wieder öfter Grund zum Jubeln haben. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Mit drei Teams geht die neue SG Rheinblick an den Start. Die Erste wird in der A-Klasse spielen und von dem Coach trainiert, mit dem die SG Viertäler Oberwesel zuvor aus der Bezirksliga abgestiegen ist: Rafael Sousa. Der spricht nun über die neue SG.

Rafael Sousa wechselte im vergangenen Jahr zusammen mit seinem spielenden Co-Trainer Fabio Aquila vom TuS Rheinböllen zur SG Viertäler Oberwesel. Am Ende der Saison stand der direkte Wiederabstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte, und es stand ein Jahr, das gezehrt hatte.







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