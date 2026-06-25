Mit drei Teams geht die neue SG Rheinblick an den Start. Die Erste wird in der A-Klasse spielen und von dem Coach trainiert, mit dem die SG Viertäler Oberwesel zuvor aus der Bezirksliga abgestiegen ist: Rafael Sousa. Der spricht nun über die neue SG.
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Rafael Sousa wechselte im vergangenen Jahr zusammen mit seinem spielenden Co-Trainer Fabio Aquila vom TuS Rheinböllen zur SG Viertäler Oberwesel. Am Ende der Saison stand der direkte Wiederabstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte, und es stand ein Jahr, das gezehrt hatte.