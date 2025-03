Vor ganz unterschiedlichen Aufgaben stehen die SG Bremm und die SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Der Fünfte Bremm gastiert beim abstiegsgefährdeten SV Lüxem II, der Achte Zell reist zu Tabellenführer Niederemmel.

SV Lüxem II – SG Bremm (Sa., 18 Uhr). Die Situation, in der Drittletzte Lüxem II derzeit steckt, ist der SG Bremm nur allzu bekannt. Denn in der Vorsaison kämpfte die Mannschaft von Jan Braun auch um den Klassenerhalt, sicherte sich den dank einer beeindruckenden Aufholjagd in der Rückrunde. Der Abstand der SV-Reserve zum rettenden Ufer beträgt aktuell nur vier Punkte, die Aufholjagd ist also durchaus möglich. „Die werden natürlich noch einmal alle Kräfte mobilisieren“, mutmaßt Braun, der sich aus dem Hinspiel an einen spielstarken Gegner erinnert – damals mit Unterstützung aus der Bezirksligamannschaft. Ob das dieses Mal auch der Fall sein wird? „Das wird sich zeigen. Die Erste hängt ja auch unten drin und spielt schon am Freitag“, weiß der Bremmer Coach.

Dessen Mannschaft fuhr zuletzt drei Remis (1:1) in Folge ein, auch, weil es ihr nicht gelang, viele Chancen zu kreieren – und die wenigen Möglichkeiten dann auch konsequent zu nutzen. „Da müssen wir einfach kaltschnäuziger werden“, fordert Braun. Vor allem bei Standards strahlt seine Mannschaft nicht mehr die Gefahr aus wie phasenweise noch in der Hinrunde. Dabei könnten die auf einem erwartet tiefen Rasen durchaus zum Mittel der Wahl werden. Die SG reist mit einem ähnlichen Kader nach Lüxem wie beim 1:1 gegen Dörbach, lediglich Tim Straub kehrt wohl sicher zurück. „Ich weiß nicht, ob wir bei den Kranken etwas riskieren oder ob wir die nicht lieber schonen, auch, um die Infektionskette mal zu unterbrechen“, so der Coach.

SV Niederemmel – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr, in Piesport). Auch wenn sich die Zeller Bilanz gegen Niederemmel bislang durchaus sehen lassen kann, die letzte Niederlage gab es im Mai 2023, geht die Mannschaft des Trainerduos Sascha Schmitz und Kai Fahrenkrog dieses Mal nicht als Favorit in die Partie: Die Gastgeber sind Tabellenführer, haben vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Hetzerath und bislang erst zwei Partien verloren. Eine dieser Niederlagen resultiert allerdings aus dem Hinspiel, als es in Zell ein 2:3 aus Niederemmeler Sicht gab. Seither fehlt es der SG, ob nun unter Vorgängertrainer Manuel Bausen oder unter dem aktuellen Gespann, allerdings an Konstanz. Das zeigte auch das 1:2 in der Vorwoche gegen Trittenheim.

Da waren es vor allem die individuellen Fehler, die zu zwei schnellen Gegentoren geführt hatten, aber es war auch die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. „Dass die Jungs sich nach dem Spiel geärgert haben, deute ich als gutes Zeichen“, sagt Fahrenkrog, der auf den gesperrten Felix Görgen wird verzichten müssen, dafür kehrt Marcel Michalski zurück. Mit Niederemmel erwartet der Spielertrainer einen starken Gegner, gegen den es wichtig sei, auch in schwierigen Phasen die nötige Cleverness an den Tag zu legen.