Kreisliga A Staffel 6
Ober Kostenz/Unzenberg sorgt für die Überraschung
Hausbays Kai Wickert (in Rot-Schwarz) erzielte beim 2:2 gegen die Spvgg Cochem um Abwehrchef Yannik Heidger jeweils die Führung für die Gastgeber, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden zwischen den ehemaligen Bezirksligisten.
hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

Der Primus ist also doch schlagbar: Morshausen kassierte in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende die erste Niederlage – und die sorgte dafür, dass Binningen der Mannschaft von Andy Felgner ganz dicht auf die Pelle gerückt ist.

Am neunten Spieltag ist die Serie der SG Morshausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gerissen: Der Tabellenführer kassierte gegen die bis dahin doch eher glücklose SG Ober Kostenz/Unzenberg die erste Niederlage. 1:3 hieß es am Ende aus Sicht der Elf von Andy Felgner.

