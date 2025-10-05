Kreisliga A Staffel 6 Ober Kostenz/Unzenberg sorgt für die Überraschung 05.10.2025, 20:51 Uhr

i Hausbays Kai Wickert (in Rot-Schwarz) erzielte beim 2:2 gegen die Spvgg Cochem um Abwehrchef Yannik Heidger jeweils die Führung für die Gastgeber, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden zwischen den ehemaligen Bezirksligisten. hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

Der Primus ist also doch schlagbar: Morshausen kassierte in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende die erste Niederlage – und die sorgte dafür, dass Binningen der Mannschaft von Andy Felgner ganz dicht auf die Pelle gerückt ist.

Am neunten Spieltag ist die Serie der SG Morshausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gerissen: Der Tabellenführer kassierte gegen die bis dahin doch eher glücklose SG Ober Kostenz/Unzenberg die erste Niederlage. 1:3 hieß es am Ende aus Sicht der Elf von Andy Felgner.







