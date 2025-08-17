Während die SG Bremm sich von der Auftaktniederlage erholt hat und gegen Neuling SG Herfort einen verdienten Sieg einfuhr, setzte es für die SG Zell am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 bereits die zweite Niederlage in Folge. Und die war um einiges deutlicher als in der Vorwoche. Die SG Mont Royal Kröv indes verlor 3:8.

SG Zell/Bullay/Alf - SG Laufeld/Buchholz 0:4 (0:2). Späte Gegentore scheinen bei Zell zu einer sicherlich wenig lieb gewonnenen Tradition zu werden: Gab die Mannschaft von Sascha Schmitz die Partie gegen Neumagen-Dhron in der Nachspielzeit noch aus der Hand, hatten die beiden Laufelder Treffer in der 91. und in der 93. Minute zumindest keine Auswirkungen mehr – denn zu diesem Zeitpunkt lag Zell bereits mit 0:2 zurück. „Das war eine verdiente Niederlage“, befand Schmitz, der einen in allen Belangen besseren Gegner gesehen hatte. Seine Mannschaft hatte, so seine Einschätzung, 80 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ein wenig führte der Trainer die deutliche Niederlage auch darauf zurück, dass er auf zahlreiche Stammspieler hatte verzichten müssen. Zu den Ausfällen hatte sich kurzfristig noch Niklas Batz gesellt, der sich im Training verletzt hatte. „Wenn so viele so wichtige Leute fehlen, dann wird es gegen einen derart starken Gegner, wie es Laufeld war, einfach schwer“, bilanzierte Schmitz, der selbst von Beginn an in der Innenverteidigung auflief.

Tore: 0:1 Timo Berdi (5.), 0:2 Bastian Schmitz (44.), 0:3 Steven Koch (90.+1), 0:4 Finn Schmitz (90.+3).

SG Bremm - SG Herforst 5:3 (2:1). In Bremm bekamen die mehr als 150 Zuschauer einiges geboten – allerdings hätten zumindest die heimischen Fans sich sicherlich etwas weniger Spannung gewünscht. Und das trifft in gleichem Maß auch auf Trainer Jan Braun zu. Dessen Mannschaft hatte schon zu Beginn der Partie eigentlich alles im Griff, erspielte sich einige gute Möglichkeiten, um dann aus dem viel zitierten Nichts plötzlich mit 0:1 zurückzuliegen. „Wir haben aber an unserem Plan festgehalten, haben weiter nach vorne gespielt“, so Braun. Dessen Team wurde dafür auch belohnt, führte nach 55 Minuten deutlich mit 4:1, die Partie schien gelaufen. Dann allerdings kassierten die Hausherren binnen einer Minute zwei Gegentore. 4:3, das Spiel war wieder komplett offen. „Wir haben den Gegner natürlich stark gemacht“, sagte der Trainer. Marcel Kranz mit seinem zweiten Tor des Abends und dem 5:3 ließ ihn dann wieder aufatmen. Am Ende stand ein verdienter Sieg, aber eben auch die Erkenntnis: „An solchen Phasen wie beim 2:4 und 3:4 müssen wir arbeiten, so etwas darf uns nicht passieren“, bilanzierte der Coach.

Tore: 0:1 Eric Reuter (9.), 1:1 Maurice Mertens (23.), 2:1 Lorenz Probst (28.), 3:1 Jan Pellio (47.), 4:1 Marcel Kranz (55.), 4:2 Max Reuter (56.), 4:3 Eric Reuter (57.), 5:3 Kranz (62.).

SV Zeltingen-Rachtig - SG Mont Royal Kröv/Reil/Enkirch/Burg/Pünderich 8:3 (3:2). Zweite Niederlage für Mont Royal – und die fiel nach dem 2:3 gegen Dörbach am Ende deftig aus. Als Jason Oetzel nach der Pause direkt zum 3:3 traf (46.), sah es so aus, als könnten die Gäste vielleicht sogar etwas mitnehmen in Zeltingen, das seine erste Partie 3:5 gegen die SG Fidei verloren hatte. Aber es kam anders, SG-Trainer Johannes Röhl wusste warum: „Nach einem 0:2 zurückzukommen und dann auch wieder das 3:3 zu machen, ist nicht schlecht. Aber danach haben wir hinten nicht mehr gut gespielt und dann fängst du dir dann acht Dinger.“ Da der Mont Royaler Kader wieder nicht üppig besetzt war, gingen langsam die Kräfte aus. „Wir mussten dann zwei, drei Wechsel machen, die Jungs waren komplett durch, dann wird es schwierig“, sagte Röhl. Der durfte sich in der ersten Hälfte zunächst das über 1:2 von Fabian Lenz (15.) und dann das 2:2 von Oetzel freuen. Die Zeltinger Torschützen waren nicht in Erfahrung zu bringen.