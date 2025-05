Für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen geht es in den noch verbleibenden vier Partien in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 darum, sich möglichst ordentlich aus der Klasse zu verabschieden. Gelingt kein Sieg im Auswärtsspiel beim Zehnten FSV Osterspai am Sonntag (14.30 Uhr) wäre der Abstieg bereits drei Spieltage vor Schluss besiegelt. „Unser Ziel ist es, noch Punkte mitzunehmen und so Selbstvertrauen für die kommende Saison zu sammeln“, sagt Trainer Andreas Conrad, der dann an seinen Nachfolger Christian Staaden übergeben wird.

Bis dahin sollen auch die jungen, engagierten Akteure noch möglichst viel Spielzeit bekommen, um sie „auf hohem Niveau unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln“, wie es der Trainer sagt. Die Gastgeber stehen aktuell auf Rang zehn, haben aber bereits ein Polster von sechs Punkten auf die Abstiegsränge – und laufen eher keine Gefahr mehr, noch in gefährliche Regionen abzurutschen.