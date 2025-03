Eintracht Koblenz, Niederberg und Metternich II heißen die kommenden drei Gegner der SG Nörtershausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 – und da ist die Elf von Andreas Conrad fast schon zum Punkten verdammt, will sie die Klasse halten.

Auch wenn es für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 eigentlich nur noch Endspiele gibt, kommt der Partie am Sonntag (15.15 Uhr) beim VfR Eintracht Koblenz sicherlich noch einmal eine besondere Bedeutung zu. Während die Mannschaft von Andreas Conrad derzeit auf dem letzten Platz steht, stehen die Gastgeber da, wo die SG unbedingt hin will: auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Vier Punkte trennen die beiden Mannschaften voneinander.

„Wir wollen natürlich die positive Form der vergangenen Wochen bestätigen“, sagt Conrad, dessen Team aus den ersten drei Punktspielen des Jahres, und die gingen allesamt gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, vier Zähler geholt hat. „Das sind zwei mehr als in der Hinrunde“, so der Trainer, der nun unbedingt auch den ersten Dreier des Jahres einfahren will. Dabei wird er auf der Karthause auf Jan Meidt (Urlaub) verzichten müssen.