Für die SG Nörtershausen geht es in der Kreisliga A Staffel 4 in den verbleibenden zwei Partien darum, sich ordentlich zu verabschieden. Das ist auch beim Gastspiel beim SV Niederwerth die Vorgabe – allerdings fehlen gleich zehn Akteure.

Bereits in der Vorwoche beim 2:1-Sieg gegen die SG Moseltal hat die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen gezeigt, dass sie sich nach dem feststehenden Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 keineswegs aufgegeben hat. Auch beim Gastspiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Niederwerth will die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Coaches Andreas Conrad noch einmal alles raushauen, will den Gastgebern, die selbst noch gegen den Abstieg spielen, Paroli bieten. Dabei wird der Trainer allerdings wieder auf zehn Akteure verzichten müssen – und das ist einer der Gründe, weswegen die Saison so lief, wie sie lief.

Weil der Abstieg nicht allzu überraschend kam, war die Enttäuschung auch nicht allzu groß. „Wir wussten ja seit der Winterpause, welche Hypothek da auf uns zukommt“, sagt Conrad, der mit den Auftritten in diesem Jahr weitestgehend zufrieden war. „Am Ende waren es dann auch zu viele Kleinigkeiten“, sagt er. Immerhin: Der Kader bleibt auch nach dem Abstieg zusammen.