Wieder reichte es nicht für einen Sieg für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4: Gegen den TuS Niederberg erkämpfte sich die Mannschaft von Coach Andreas Conrad zwar nach frühem 0:2-Rückstand noch ein 3:3, musste allerdings auch einen späten Gegentreffer hinnehmen.

Obwohl der Punkt mit Blick auf die Tabelle zu wenig sein dürfte, konnte der Trainer seinem Team nichts vorwerfen. „Die Jungs haben Charakter gezeigt und haben das Spiel verdient zu ihren Gunsten gedreht“, sagte er. Die Gäste hatten dann das Glück, das der SG in dieser Spielzeit schon so oft verwehrt geblieben ist: Ein Schuss von Luis Rolim sprang zunächst an den Innenpfosten und dann über die Torlinie. „Wir können uns dieses Mal nichts vorwerfen“, so Conrad: „Wir haben alles gegeben und uns gute Chancen erspielt.“

Tore: 0:1 Lukas Lewer (4.), 0:2 Luis Rolim (25.), 1:2 Florian Speth (39.), 2:2 Tobias Vogt (57.), 3:2 Jan Meidt (81.), 3:3 Roli (85.).