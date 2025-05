Nach einem Jahr in der Koblenzer A-Klasse muss die SG Nörtershausen den Gang eine Klasse tiefer antreten. Nach dem 1:1 beim FSV Osterspai steht der Abstieg nun auch rechnerisch fest.

Sich ordentlich aus der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 verabschieden, das war und ist das von Coach Andreas Conrad ausgegebene Ziel vor den noch ausstehenden vier Partien – und das gelang seiner SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen beim 1:1 beim FSV Osterspai, auch wenn der Abstieg mittlerweile auch rechnerisch feststeht: Bei noch neun zu vergebenden Punkten beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz elf Zähler.

Mit dem Auftritt jedenfalls war Conrad zufrieden, vor allem in Halbzeit eins: „Da waren wir besser.“ Nach Wiederanpfiff habe sich seine Mannschaft zu sehr mit Nebensächlichkeiten beschäftigt und die spielerische Linie verloren. „Das ist etwas, was das Team künftig ändern muss“, sagt Conrad mit Blick auf die kommende Saison. Dennoch hatte die SG in der 97. Minute noch den Siegtreffer auf dem Fuß, traf aus acht Metern das leere Tor nicht. Aus Conrads Sicht sinnbildlich für die gesamte Spielzeit.

Tore: 1:0 Michael Wey (10.), 1:1 Malte Reitz (21.).