Fußball-Kreisliga A Staffel 4: Nörtershausen spielt heute Nörtershausen bei Moseltal: Conrad-Elf muss auf die Dieblicher Asche 17.10.2024, 17:08 Uhr

Zehn Spiele hat Schlusslicht SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen bereits in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 absolviert und wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Gelingt dieser der Mannschaft von Coach Andreas Conrad am Freitag (19.30 Uhr) beim Gastspiel bei der SG Moseltal auf dem Hartplatz in Dieblich?

Zumindest verrät ein Blick auf die Tabelle, dass die Gastgeber nicht nur räumlich in der Nähe liegen, sondern durchaus in Schlagdistanz. Das Team von Coach Timo Theisen ist aktuell Drittletzter (acht Spiele, vier Punkte), konnte seinerseits den ersten Dreier in der Vorwoche bejubeln, als es zu Hause ein knappes 2:1 gegen die SG Rheindörfer gab.

